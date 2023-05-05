Seçime 9 gün kala Ensonhaber ekibi bu kez de İzmir'de mikrofon uzattı! Kime oy vereceksiniz Seçimlere günler kala saha çalışmaları ile ses getiren Ensonhaber, şehir şehir gezerek halkın nabzını yoklarken, İzmir'de "Kime oy vereceksiniz" sorusuna çarpıcı cevaplar aldı.

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Türkiye'nin kritik seçimine 9 gün kaldı...

Yurtta adayların çalışmaları devam ederken vatandaşlar tek solukta süreci takip ediyor.

Cumhurbaşkanı adayları mitinglerde vatandaşlarla buluşurken, Ensonhaber de yurdun her noktasından sahaya inmeyi sürdürüyor.

Haber dili ile dikkat çeken Ensonhaber, sokak röportajları ile de çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı.

Bu süreçte büyük bir mücadele ile yurdun her bölgesindeki vatandaşa mikrofon uzatmayı amaç edinen saha ekibimizin, yurtta mikrofon uzatmadığı köşe kalmadı.

İstanbul’da çoğu ilçenin nabzını yoklayan ekibimiz, rotasını Türkiye’nin tüm illerine çevirdi.

İlk olarak Megakent İstanbul’da vatandaşların görüşlerini dinleyen ekibimiz, İzmir'i de ziyaret etti.

İzleyicilerin büyük merakla beklediği İzmir röportajında çok farklı detaylar kaydedildi.

"Meclis'te HDP'yi istemiyorum"

Bir vatandaşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verileceğini öğrenilince İzmir’den git denildiği ifade edilirken bir başka vatandaş ise neden mi Erdoğan sorusuna "Ben en başından beri kendisine karşıydım ama İHA insanlık suçu diyen cumhurbaşkanı istemiyorum. Ve HDP demek PKK demek, ben Meclis'te bunu istemiyorum" vurgusu yaptı.

"Yeşil kartla ilaç verecek eczane arıyordum"

Bir diğer yandan ise “Eğer Erdoğan olmasaydı ben engelli oğlumla yeşil kartla ilaç verecek eczane arıyordum. Ama Erdoğan geldi her şey toz pembe çok güzel oldu.” dedi.

“Babadan gelme”

Neden mi Kılıçdaroğlu sorusunu yönettiğimiz bir vatandaş ise “Babadan gelme.” cevabını verdi.

"Daha İzmir’i yönetemiyor Türkiye’yi mi emanet edeceğiz"

Neden AK Parti sorusunun cevap veren bir kişi ise "Daha İzmir’i yönetemiyor Türkiye’yi mi emanet edeceğiz." tepki gösterdi.

Öte yandan sözlerine devam ederken "Ben bugüne kadar CHP’ye oy verdim" vurgusu yaptı.

İşte İzmir'de vatandaşın verdiği cevaplar...

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