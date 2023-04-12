Seçime doğru... MHP'nin seçim beyannamesinde sona gelindi: 'Yaparsa Cumhur İttifakı yapar' 14 Mayıs öncesi seçim beyannamelerini hazırlayan partiler, kamuoyuyla paylaşmaya başladı. MHP'de de afet ve sonrasında yapılacaklara ilişkin politikalarla hazırlanan beyanname, hafta sonu kamuoyuyla paylaşılacak.

AA & Ensonhaber

Seçim öncesi partilerin çalışmalarında vites arttı.

Geçtiğimiz günlerde tamamlanan milletvekili aday listeleri, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gönderildi.

Ardından seçim beyannamesi hazırlıklarında da sona gelindi.

Cumhur İttifakı'nda yer alan partiler çalışmalarını başarıyla sürdürürken AK Parti'nin seçim beyannamesi, dün Ankara'da yapılan programda açıklandı.

MHP'nin de seçim beyannamesi hazır

Ardından gözler ittifaktaki bir diğer parti olan MHP'ye çevrildi.

Son olarak MHP'de de 14 Mayıs seçimleri için hazırlanan beyanname tamamlandı.

"Yükselen Ülke Türkiye" vizyonuyla hazırlanan beyannamede, ekonomiden dış politikaya, eğitimden sağlığa, bölgesel kalkınmadan tarıma, işsizlikle mücadeleden turizme kadar bütün politikalara yer verildi.

Öte yandan terörle mücadele operasyonlarında da hükümete verilen destek yinelendi.

Afetlerle mücadele vurgusu

Dikkat çeken bir başlık ise 'Afetle Mücadele' oldu.

Beyannamede, deprem, yangın ve sel gibi afetlerle ilgili daha önceki seçim beyannamelerinde yer alan politikalara yeni maddeler eklendi.

"Afetle Mücadele" başlığıyla afet öncesi, afet ve sonrasında yapılacak çalışmalar ile alınacak önlemlere ilişkin politikalara geniş yer ayrılan beyannamede, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılması için atılması gereken adımlar da vurgulandı.

Seçmene 'Cumhur İttifakı' mesajı

MHP ayrıca EYT ve asgari ücretten vergi alınmaması gibi son 5 yıllık süreçte Cumhur İttifakı'nın gerçeğe dönüştürdüğü vaatlerinin yer aldığı kitapçık ve broşür hazırladı.

Milletvekili adaylarına dağıtılacak kitapçık ve broşürle seçmene, "yaparsa Cumhur İttifakı yapar" mesajı verilecek.

Beyannamenin, bu hafta sonu kamuoyuyla ve teşkilatlarla paylaşılması planlanıyor.