Seçime sayılı saatler kaldı: Aydın'ı sessizlik bürüdü Seçim yasakları başlarken, Aydın'da da parti stantları ve seçim çadırları toplandı. Seçim otobüsleri ve afişleri de kaldırılırken, kentte sessizlik oluştu.

İHA

Türkiye heyecanla sandığa gideceği saati bekliyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da seçim yasakları saat 18.00 itibariyle başlarken, kent seçim sessizliğine büründü.

Parti stantları toplandı

Atatürk Kent Meydan’ında çadır kurup, stant açan partiler ise seçim çadırlarını topladı.

Seçimlere saatler kala tüm afiş ve seçim otobüsleri kaldırılırken, Atatürk Kent Meydanı da normale döndü.

Siyasi parti temsilcileri ise hiçbir uyarıya mahal bırakmadan seçim yasaklarına yarım saat kala meydandaki çadırlarını topladılar.

Aydınlı vatandaşlarda seçim heyecanı yaşanırken, Aydın’da Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekili Seçimlerinde 876 bin 562 seçmen 2 bin 731 sandıkta oy kullanacak.