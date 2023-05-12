Seçime son iki gün tek slogan: Bana sen lazımsın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönül verenlerin son dönemde sosyal medyada #banasenlazımsın etiketi ile paylaştıkları 12 video, Kandil'in muhalefete desteği, savunma sanayideki projelere yöneltilen eleştiriler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikadaki etkin varlığı ile hazırlandı.

ensonhaber.com

Türkiye'de aylardır hummalı hazırlıkların yapıldı, tarihin en önemli seçimleri için beklenen gün geldi.

14 Mayıs Pazar günü sandıklar, milyonlarca seçmenin önüne gelecek.

Bu süreçte Cumhurbaşkanı ve milletvekili adayları çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Öyle ki sahada yaşanan heyecan ve coşku, sosyal medyada da hakim olmuş durumda.

Hazırlanan seçim reklamları ve çok sayıdaki videolara, bir de slogan eklendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ortaya atılan, 'BanaSenLazımsın' sloganı bu süreçte sosyal medyayı adeta salladı.

Etiketle birlikte paylaşılan videolar, 6'lı masadaki çelişkileri, son 20 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen projeleri ve nicelerini gözler önüne serdi.

İşte hazırlanan 12 videoda öne çıkan konular...

Kandil'den Kılıçdaroğlu'na destek

CHP Lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile iş birliği yaparak terör örgütü PKK'nın elebaşlarının desteğini aldı.

Bir yandan Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları gelirken bir yandan da tehditler savuran teröristlerden biri de Bese Hozat. Videoda da Kılıçdaroğlu'nun, "Terör örgütüyle masaya oturup pazarlık yapanları hiç kimse unutmasın." ifadelerine yer verildi.

Terörün yandaşları istedikleri kadar üzülsün

"Göklerden gelen bir karar vardır"

İkinci videoda ise son 20 yıllık dönemde savunma sanayiiden teknolojiye, enerjiden ulaştırmaya, sağlık alanında yapılan devrim niteliğindeki yatırımların, muhalefetin övgü yerine eleştirileri ele alındı.

Kılıçdaroğlu'nun Sabiha Gökçen'i hedef aldığı sözlere yer verilirken, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Göklerden gelen bir karar vardır." açıklamalarına dikkat çekildi.

Göklerden gelen bir karar vardır

Muhalefetin Togg eleştirisi

Muhalefetin hayata geçirilen projelere eleştirileri bitmek bilmiyor.

Bir sonraki videoda da yine Kılıçdaroğlu'nun, "Otomobil üretiyor dediler. Nerede?" açıklamalarına yer verilirken, ardından Türk milletinin göğsünü kabartan yerli ve milli üretim olan Togg'un yollarda olduğu, böylelikle bir hayalin daha gerçeğe dönüşmesi konu edildi.

Yapamazsın dediler, yaptın

Bu kez hedef: İHA ve SİHA'lar

Savunma sanayiide dünyanın konuştuğu yerli ve milli silahlar üreten Türkiye'nin İHA ve SİHA'ları da her projede gibi muhalefetten eleştiri aldı.

Savaşların kaderini değiştiren ve adeta teröristlerin korkulu rüyası haline Bayraktar TB2'ye yönelik Kılıçdaroğlu'nun ve Ali Babacan'ın açıklamaları yer aldı.

Muhalefetin vaatlerinden biri de, iktidara gelmeleri durumunda İHA ve SİHA'lara dokunacağız çıkışıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki kararlılığına dikkat çekildi.

Teröristlerin korkulu rüyası sayende göklerde

"Dünya 5'ten büyüktür"

Sonraki video ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel anlamda ses getiren çıkışıyla hazırlandı.

BM Genel Kurulu'nun 77. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında, "Dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür demeye devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

Senin gibi lider yok bu dünyada

"İç savaş çıkar"

Seçim sürecinde en çok tartışma konusu olan CHP'nin HDP'ye yönelik vaatleri için de bir video hazırlandı.

Yoğun ilgi gören videoda, seçimin ardından olası bir durumda muhalefetin PKK destekli yerel yönetimlere yol açacağı ve bu durumun Türkiye'nin iç savaşa sürükleneceği tespitine yer verildi.

Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar

"Dünyanın en çapsız başbakanı"

Altılı masanın bir diğer ayağı olan Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'nun, Başbakan olduğu dönemde Kılıçdaroğlu ile yaşadığı tartışmalar bir kez daha gözler önüne serildi.

Kılıçdaroğlu'nun, "Dünyanın en çapsız başbakanı" ifadelerini kullanmasıyla ikilinin şimdiki ittifakına gönderme yapıldı.

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nun geçmişteki kavgaları

"YPG terör örgütü değildir"

Hazırlanan videolarda Kılıçdaroğlu'nun sık sık PKK'ya yönelik açıklamalarında yaşadığı tezatlık dikkat çekiyor.

Bu kez, Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı arasında geçmişte yaşanan "YPG terör örgütü müdür?" polemiğine yer verildi.

Böylelikle Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha, "YPG terör örgütü değildir." sözleri hatırlatıldı.

Vatanı bölmek için gayret edenlere her tarafı mezar ederiz

"Benim evladımın katilini nasıl serbest bırakırsın?"

Videolarda, Türkiye'nin şehitlerine de yer verildi. 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' adlı videoda, terörle mücadele ve şehit yakınlarının feryatlarına yer verildi.

Video, bir şehit annesinin "Benim evladımın katilini nasıl serbest bırakırsın?" sözü ve minik bir şehit çocuğunun babasının mezarını gösterip annesine, "Anne babam bu mu?" sorusuyla hazırlandı.

Şehitler ölmez vatan bölünmez

PKK elebaşlarından Kılıçdaroğlu'na oy çağrısı

14 Mayıs seçimleri öncesi iktidara geçmek adına her yolu deneyen Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li isimlerin, Kandil'in desteğini almak için meydanlarda yaptığı açıklamalar bir kez daha hatırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefete yönelik, "Arkadaşı Kandil olanlara benim milletim destek verir mi?" sözleri videonun konusu oldu.

Arkadaşı Kandil olanlara benim milletim destek verir mi

"Türkiye dünya çapında söz sahibi olmuştur"

Bu kez video serisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikadaki etkin duruşuna dikkat çekildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, "Türk dünyasının lideri olan sayın Cumhurbaşkanı’nın bu işte başarıya ulaşacağından hiç şüphem yoktur. Onun siyaseti ve liderliği sayesinde Türkiye son senelerde büyük mesafeler kat etmiş, ve sadece bir bölgede değil dünya çapında söz sahibi olmuştur." açıklamalarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattığı video sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer aldı.

Dış politikada bize sen lazımsın

"Reis'in güldürdüğü anlar"

Son olarak sloganla birlikte yer verilen video, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eğlenceli anlarıyla hazırlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemlerden bu yana, medyaya yansıyan eğlenceli anları, Erdoğan'ın efsane olan "Sevgili Musa" sözleri yer aldı.

"Reis'in güldürdüğü anlar...Sen hep gül Reis" adlı video yine sosyal medyada beğeni topladı.

Sen hep gül Reis