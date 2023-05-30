Seçimin ardından gözler kira düzenlemesine çevrildi Döviz kurunda yaşanan atakla hareketlenmeye başlayan kira fiyatları, 2020 yılında pandemi ile yükselişe geçti. Seçimler bitti, gözler kira düzenlemelerine çevrildi.

İHA

Yaşanan yoğun talep nedeniyle konut fiyatları ve kiralamalarda yaşanan astronomik artış, ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getirdi.

"Kriz tellallarına kulak asmayın" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emlak ve kiradaki bu yükselişlerle ilgili, "Kirada cebri adımlar atmak zorundayız. 85 milyon insanı bir avuç insanın kar hırsına kurban etmeyeceğiz. Fahiş fiyata onları asla kurban etmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Şimdi gözler, emlak ve kira fiyatlarındaki sorunun çözülmesi için atılması beklenen adımlarda.

Yüksek kiralar cep yakmaya devam ediyor

Emlak uzmanı İnşaat Yüksek Mühendisi Dr. Mustafa Koçak, kiralarda yaşanan sorunların kaynağına ve çözümüne yönelik açıklamalarda bulundu.

Koçak, “Kira sorununun çözülmesi için öncelikle enflasyonun önlenmesi gerekiyor.” dedi.

"Kira artışında yüzde 25 sınırının devam etmesi, piyasayı daha da olumsuz etkileyecek"

Koçak, atılması gereken adımlar, çözümler ve kira artışındaki yüzde 25 sınırı hakkında şöyle konuştu:

“Kira sorununun çözülmesi için öncelikle enflasyonun önlenmesi gerekiyor. Bunun dışında yeni konutların yapılması, öncelikle orta ve alt gelir grubuna yönelik sosyal konutların yapılması gerekiyor, bununla ilgili adımlar atıldı ve projeler açıklandı, ancak daha fazla yapılması gerekiyor. Kira artışında yüzde 25 sınırının devam etmesi, piyasayı daha da olumsuz etkileyecek. Şu an yüzde 25 sınırı olsa da, bu çok fazla uygulanmıyor ve mülk sahibi ve kiracı uyuşmazlıklarını ortaya çıkarıyor. Kiracıyı çıkaramayan mülk sahibi mülkünü satılığa çıkarıyor, kiracı yine mağdur oluyor.”

"Yabancılar dolar üzerinden hesap yaptıkları için kira artışı onları çok tedirgin etmiyor"

Yabancıların kiraların artmasında etkili olduğunu aktaran Koçak, “Piyasada hala 'yabancılar daha yüksek kira öder' düşüncesi hakim. Özellikle bazı mülk sahiplerinin yabancıya kiralamamasından dolayı yabancıların kiralık ev bulma ihtimallerini azaltıyor. Bu yüzden de yüksek de olsa kira fiyatını kabul etmek zorunda kalabiliyorlar. Yabancılar dolar üzerinden hesap yaptıkları için kira artışı onları çok tedirgin etmiyor, ödeme güçleri oluyor. Tabii yabancının çok olması yine talebi artırdığı için fiyatların artmasına etki ediyor. Kaçak ve mülteciler de genelde bir evde kalabalık yaşadıkları için mülk sahibinin işine geliyor. Çünkü daha yüksek fiyat alabiliyor. Ayrıca 'Sorun yaşadığımda evden daha rahat çıkarırım' düşüncesi olduğu için de kaçak veya mültecilere evini kiralayan müşteriler oluyor. Ama bu durumla genelde orta ve alt segment evlerde/bölgelerde karşılaşıyoruz.” diye konuştu.