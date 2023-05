ensonhaber.com

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere odaklanmış durumda.

Siyasi isimlerde yaptıkları mitinglerle vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim gezileri kapsamında Batman'da coşkulu kalabalığa hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında önemli mesajlar verdi.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne alevi videoları çekenler, ne Batı'nın manşetleri, ne Kandil'deki baronlarının alçak tehditleri bizi korkutamaz, ebedi kardeşliğimizi asla bozamaz." vurgusu yaptı.

"Bizler Selahaddin Eyyubi'nin Alparslan'ın, Kanuni'nin torunlarıyız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Şu anda Batman'da karşımda 55 bin kişi var. Yoldan gelenleri katmıyorum, onlar ayrı. Pazar gününe hazır mıyız? Sandıkları patlatıyor muyuz? Birilerine ders veriyor muyuz? Batman'ın güzel insanları, değerli hanımefendiler, aziz gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Heyecanınızdan, vefanızdan dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Dicle, size nasıl sevdalı ise biz de size kara sevdalıyız. Biz birileri için değil Allah için seviyoruz Başkaları Batman'ı. seçimden seçime hatırlarken biz her fırsatta Batman'da olduk. Batman'ın meselelerini, sıkıntılarını takip ettik, ilgilendik, çözüm yollarını aradık. Bugün de Batman'a sadece Seçim mitingimizi yapmaya gelmedik, sizlerle bir vicdan muhasebesi yapalım dedik, Hafızalarımızı tazeleyelim dedik. Batman'a 25 yaşında bir gençken o zamanki partimin gençlik kolları başkanı olarak geldim. O gelişimde kadınların nasıl heyecan dolu olduğunu gördüm. Batman, birilerini sandığa gömer.

Bay bay Kemal sadece FETÖ'cü hainlere bahar getirir. Milletimizin böyle bir tuzağa düşmeyeceğine inanıyorum. Sizler Erdoğan'ın verdiği mücadelenin en yakın şahidisiniz. Hak ve özgürlükler yolunda attığımız adımların nasıl engellendiğini yakından biliyorsunuz. Çalışma arkadaşlarımız üzerinden kimlerin üzerimize geldiğini sizler biliyorsunuz. Ocaklara şivanlar düşmesin diye ciddi çabalar harcadık. Demokrasimizin standartlarını yükselttik. Baş örtüsünden dolayı kız çocuklarımızın okuyamadığı vesayetçi zihniyete biz son verdik. Ceberrüt devlet anlayışını biz değiştirdik. Kerim devlet uygulamalarını beraber tesis ettik. İnsanımızın inancına kültürüne değer vermeyen inkar politikalarını rafa kaldırdık. TRT Kürdi'den kürtçe yayından seçmeli ders olarak Kürtçe'nin yer almasına kadar nice adımı biz attık. Şehirlerimizi 21 yıl öncesine göre farklı noktalara taşıdık. Bizi engellemek için her türlü yolu denediler. Ama biz bay bay Kemal ve CHP'ye rağmen Batman'da huzuru, güvenliği ve refahı tesis ettik. Batman'ın çocukları sokaklarında özgürce koşturuyor.

Vatandaşına tepeden bakan, vatandaşını düşman gören anlayışı sizlerin desteğiyle biz değiştirdik. Her kesimden insanına hizmetkar olmaya çalışan kerim devlet uygulamalarını beraberce tesis ettik. İnsanımızın inancına, diline, kültürüne değer vermeyen inkar politikalarını bir daha asla gündeme gelmemek üzere biz rafa kaldırdık. Eski Türkiye'nin dışlayıcı, tahkir edici dili yerine, daha kucaklayıcı, daha kapsayıcı, daha saygılı dil hamdolsun biz inşa ettik. TRT Kurdi'den Kürtçe yayınların özgürce yapılabilmesine, seçmeli Kürtçe derslerine, üniversitelerde Kürt dili bölümlerinin açılmasına kadar nice adımı cesaretle biz attık.

Aynı zamanda ticarette, yatırımda, sağlıkta, eğitimde, istihdamda, her alanda şehirlerimizi 21 yıl öncesine göre çok farklı noktalara taşıdık. Sizler için tüm bu mücadeleleri verirken karşımızda Bay Bay Kemal'i bulduk. Hep CHP'yi ve CHP zihniyetini bulduk. Bizi engellemek için her türlü yolu denediler. Ama biz Bay Bay Kemal'e ve CHP'ye rağmen Batman'la birlikte tüm bölgemizde adaleti, güvenliği ve refahı tesis ettik. Artık her yaştan çocuklarımız Batman'ın sokaklarında neşeyle oynuyor, dolaşıyor, özgürce koşturuyor. Batmanlı kardeşlerim, ekmeğin kazanmak, evine helal rızık götürmek için gurbete gitmek zorunda kalmıyor. Batmanlı sanayiciler terör tehdidi olmadan kendi ana ocaklarına yatırım yapabiliyor, kendi şehirlerinin kalkınmasına destek veriyor. Batmanlı çiftçilerimiz toprağını ekiyor, mahsulünü topluyor. Batman'ın dağlarında, ovalarında, yaylalarında gönül huzuruyla geziyor. Terör örgütlerinin tehdidi altındaki eski Türkiye'yi hortlatmaya çalışırsa karşısında bizi bulacaktır.