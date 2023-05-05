Seçimlere son 9 gün kala Devlet Bahçeli Çorum'da vatandaşlara sesleniyor Partisinin Kastamonu'da düzenlediği programda konuşan Devlet Bahçeli önemli mesajlar verdi. Bahçeli bir kez daha seçimlerin önemine değindi.

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Türkiye'nin kaderini belirleyecek 14 Mayıs seçimlerine çok az bir zaman dilimi kaldı.

Siyasi partiler de zamanla yarışarak seçim çalışmalarını hızlandırdı.

Bu partilerden biri de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Çorum'da düzenlediği "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı programda konuştu.

Gündeme ilişkin mesajlar veren Bahçeli, seçimlerin önemine değindi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Çorumlu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 9 gün sonra yapılacak seçimlerin demokrasimizin geleceğine hayırlı ve kalıcı sonuçlar getirmesini niyaz ediyorum. Demokratik bir yarışın gerçekleşmesini diliyor, seçime katılacak partilere başarılar diliyorum.

Çorum'da eyyamcılık yoktur, yalana tevasül edenin haysiyetinden söz edilemez. Çorum'un hükümran bir mazisi vardır. Şimdi yeni bir gelecek önümüzdedir. 14 Mayıs bir dönüm noktasıdır. Lider ülke Türkiye'nin meşalesi yıkılmıştır. Geleceğin gücü Türkiye'dir.

Cumhuriyetin 100. yıl dönümü ufukta görülmüştür. 14 Mayıs seçimlerini cumhurun zaferi ile pekiştirmek lazım. Milli birlik ve kardeşlikle beraber yaşarız. Engelleri zorlukları hep birlikte aşarız. Aziz milletim sıra sende.

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