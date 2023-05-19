Seçimlerin ikinci tura kalması İstanbul'da düğünleri erteletti Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması evlilik hazırlığı yapanların tüm planlarını değiştirdi. 27 ve 28 Mayıs'a gün alanlar erteleme telaşına düştü.

DHA

28 Mayıs Pazar günü dünyaevine girecek olan çiftler, organizasyon şirketlerini arayarak, düğün tarihlerini ileri bir tarihe aldı.

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, basılan davetiyelerin yeniden basıldığını, 28 Mayıs Pazar günü 13.00-17.00 arasında olan düğünlerin ertelendiğini açıkladı.

Düğün salonu işletmecileri ve organizatörler ise müşterilerine önceden uyarıda bulunduklarını ifade etti.

"Davetiyeler revizyona gitti"

"Daha önceden planlanmış olan 14 Mayıs'ın tedbirlerini aldık." diyen Sönmez, şöyle konuştu:

Hep beraber yaşadığımız sürecin neticesinde 28 Mayıs'a sarktı. Elimizdeki rezervasyonlarımızı ya o hafta içerisine ya da bir hafta sonrasına alarak evlenecek olan çiftlerimizi mağdur etmeme yoluna gittik. Takdir ederseniz bir telaş oldu, insanlar hazırlanmadığı bir şeye yakalanmış oldu. Elimizden geldiği kadar mağdur etmemek için çözüm yolları bulduk. Biz davetiye usulü ile çalıştığımız için çiftlerimiz önceden davetiyelerini basmışlardı, seçimin ikinci tura kalmasından sonra revizyona gittiler. Sonuç itibarıyla 28 Mayıs için tedbirler alındı. Rakamsal boyutlara gelince esnaflar çiftler ile bu problemleri kendi aralarında çözdüler. Yaptığımız için tekrarı, pardonu, özrü yok. 14 Mayıs'taki kurallar aynı şekilde devam edecek. Saatler 13.00-17.00, 19.00-23.00 olarak ayarlanmıştı, 13.00-17.00 arasında olan düğünlerimizi iptal edip erteledik.

"Uyarmıştık, ertelemeler oldu"

Düğün salonu işletmecisi Sibel Gürbüz, müşterilerini uyardıklarını belirterek şöyle devam etti: