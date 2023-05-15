Seçmen kağıdını atanlar dikkat! İkinci turda seçmen kağıdınız yoksa... Oy kullandıktan sonra birçok kişi seçmen kağıdını atıyor. YSK'nın ikinci tur açıklamasının ardından seçmen kağıdını atan vatandaşlar arama motorlarında araştırmalar yapıyor. Peki cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turda seçmen kağıdı zorunlu mu? İkinci turda seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? İşte merak edilenler...

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları netleşti. Yurt dışında kullanılan oyların sayımı tamamlandı.

Milyonlarca vatandaşın gözü seçimim ikinci turuna çevrilirken YSK'dan beklenen açıklama geldi. YSK'dan gelen açıklamada şu sözlere yer verildi:

Saat 15.15 itibarıyla sisteme girilmesi devam eden 35 bin 874 oyun tamamının ilk iki sırada yer alan adaylarımızdan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiş olduğunu kabul etmemiz halinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının yüzde 49,54 olduğu görülmüş; aynı şekilde 35 bin 874 oyun tamamının Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na verildiğini kabul etmemiz halinde de yüzde 44,85 oranında oy aldığı görülmüş ve böylece seçilme yeterliliğini hiçbir adayın kazanamadığı görülmüş ve 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına kurulumuzca karar verilmiştir.

Yapılan açıklama sonrasında seçmen kağıtlarını atan vatandaşlar, seçimin ikinci turunda seçmen kağıdının zorunlu olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki ikinci turda seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?

İkinci turda seçmen kağıdı zorunlu mu?

28 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan seçimin ikinci turunda seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen kağıdınız yoksa nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağınızı YSK'nın internet sitesinden öğrenebilirsiniz.