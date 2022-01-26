‘Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Kabaş’ın avukatı, “Hukuk yoluyla mücadele edeceğiz” şeklinde açıklama yaptı.

TELE 1 ekranlarında yayınlanan ve Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası programına katılan Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, çirkin sözlerle hedef almıştı.

Kabaş “Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur.” demişti.

Kabaş'ın bu sözleri, siyasilerden ve sosyal medyadan büyük tepki görmüştü.

TUTUKLANDI

Görüntülerin yayılmasının ardından Kabaş, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe, ‘Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla 22 Ocak'ta tutuklanmıştı.

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İTİRAZ REDDEDİLDİ

4 gündür tutuklu bulunan Sedef Kabaş’ın tutukluluğuna yapılan itiraz, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz, “Yargı üzerindeki ağır baskıya karşı hukuk yoluyla mücadele edeceğiz ve Sedef Kabaş'ı 'ı özgürlüğüne kavuşturacağız.” şeklinde açıklama yaptı.

USUL VE YASAYA AYKIRI BİR YÖN BULUNMADIĞI GEREKÇESİYLE REDDEDİLDİ

Mahkemenin ret gerekçesinde, “tutuklama kararına yapılan itirazın yerinde olmadığı, suçun nitelikli haliyle alenen işlenmiş olduğuna dair kuvvetli şüphe oluştuğu ve şüphelinin benzer suçtan daha önceden hakkında yargılama yapıldığı da dikkate alınarak İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararında usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı kanaatine varıldığı” belirtildi.