Pençe Kilit Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Eyyüp Uğurlu'nun babası, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Irak'ın kuzeyinde hain teröristlerle mücadeleden acı haber geldi.

Pençe Kilit Harekatı bölgesine düzenlenen roketli saldırıda, 3 kahraman asker şehit düştü.

Şehitlerden 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Eyyüp Uğurlu'nun naaşı, dün askeri uçakla Van’dan Gaziantep Havalimanı'na getirildi.

Cenaze töreni düzenlendi

Bugün son yolculuğuna uğurlanan şehit Uğurlu için cenaze töreni düzenlendi.

Uğurlu'nun naaşı, silah arkadaşlarının omuzunda Gazintep'teki Asri Mezarlı'ğa getirildi.

Ailesi tabuta sarılarak gözyaşı döktü

Törende şehidin babası Celal, üvey annesi Fatma, kardeşleri Suat, Sait, Abdulkadir, Halil İbrahim, Sabri, Hatice, Zeliha ve Ezgi Uğurlu ile diğer yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Bazı kadınların Kürtçe ağıt yaktıkları görüldü.

Şehit Eyyüp Uğurlu memleketinde son yolculuğuna uğurlandı VİDEO



Şehit babası teselli etti

Aynı harekatta şehit düşen ve dün toarağa verilen Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in babası Derde Öztürk de cenazeye katıldı.

Törende şehit babası Celal Uğurlu’nun elini tutarak destek oldu.

Şehidin annesi Naime Uğurlu'nun, 2000 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi.