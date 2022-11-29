Petrol
85.44
1.85%
Euro
19.3308
0.38%
Dolar
18.6304
0.02%
Altın
1.05
0.79%
Borsa
4923
0.00%
Bitcoin
312.740
1.36%
BTXN Coin
5.62
-2.93%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Hafif yağmur 12 C

    Şehit Halil İbrahim Yiğit'ten geriye annesine çektiği video kaldı

    Pençe Kilit Operasyon bölgesinde girdiği kahramanca çatışmada şehit düşen Yiğit'in, Anneler Günü'nde çektiği özel video paylaşıldı.
    • 29.11.2022 - 09:03
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 09:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şehit Halil İbrahim Yiğit'ten geriye annesine çektiği video kaldı

    Kahraman Türk askeri, nokta operasyonları ile hain teröristlerin mezarını kazmaya devam ediyor...

    Sınır içi ve sınır dışı operasyonlarda hainlere göz açtırmayan Mehmetçik'ten acı haberi, Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

    Ağır çatışmada şehit düştü

    Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonunda vatan nöbeti tutan 225 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit, Hakkari'de şehit düştü.

    Yüksekova ilçesinde görev yapan Yiğit, girdiği ağır çatışmada yaralanarak şehadet makamına erişti.

    Anneler Günü videosu ortaya çıktı

    Acı haber bir ocağa ateş düşürürken, Türkiye'yi de yasa boğdu.

    Kahraman şehitten geriye ise Anneler Günü'nde hazırladığı video kaldı.

    Şehit Halil İbrahim Yiğit'ten geriye annesine çektiği video kaldı VİDEO

    "Bizimki bitmez bir sevgi annem"

    Annesine görev yerinden video çeken kahraman şehit, "Dün, bugün ve yarın hep seni sevdim. Daima seni seveceğim. Bizimki bitmez bir sevgi annem. Anneler  Günün kutlu olsun. En büyük asker bizim asker diye vatan ocağına beni gönderen annem, en büyük anne sensin." ifadelerini kullandı.

    Şehit Halil İbrahim Yiğit ten geriye annesine çektiği video kaldı #1

    Şehit Halil İbrahim Yiğit ten geriye annesine çektiği video kaldı #2


    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Kabine Toplantısı kararları ne oldu? Kabine Toplantısı bitti mi?
    Gündem

    Kabine Toplantısı kararları ne oldu? Kabine Toplantısı bitti mi?

    İç çamaşırsız pozu mest etti! İrem Derici'den olay paylaşım: 'Gözlerimiz bayram etti'
    Medya

    İç çamaşırsız pozu mest etti! İrem Derici'den olay paylaşım: "Gözlerimiz bayram etti"

    Görüş Bildir