Pençe Kilit Operasyon bölgesinde girdiği kahramanca çatışmada şehit düşen Yiğit'in, Anneler Günü'nde çektiği özel video paylaşıldı.

Kahraman Türk askeri, nokta operasyonları ile hain teröristlerin mezarını kazmaya devam ediyor...

Sınır içi ve sınır dışı operasyonlarda hainlere göz açtırmayan Mehmetçik'ten acı haberi, Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Ağır çatışmada şehit düştü

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonunda vatan nöbeti tutan 225 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit, Hakkari'de şehit düştü.

Yüksekova ilçesinde görev yapan Yiğit, girdiği ağır çatışmada yaralanarak şehadet makamına erişti.

Anneler Günü videosu ortaya çıktı

Acı haber bir ocağa ateş düşürürken, Türkiye'yi de yasa boğdu.

Kahraman şehitten geriye ise Anneler Günü'nde hazırladığı video kaldı.

Şehit Halil İbrahim Yiğit'ten geriye annesine çektiği video kaldı VİDEO



"Bizimki bitmez bir sevgi annem"

Annesine görev yerinden video çeken kahraman şehit, "Dün, bugün ve yarın hep seni sevdim. Daima seni seveceğim. Bizimki bitmez bir sevgi annem. Anneler Günün kutlu olsun. En büyük asker bizim asker diye vatan ocağına beni gönderen annem, en büyük anne sensin." ifadelerini kullandı.