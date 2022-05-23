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    Şehit Haydar Şenel'in son görüntüsü yürek dağladı

    Zeytin Dalı bölgesinde şehit düşen Haydar Şenel'in, bir çocuğun yanan eline krem sürdüğü görüntüleri ortaya çıktı.
    • 23.05.2022 - 15:36
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 16:18
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    Şehit Haydar Şenel'in son görüntüsü yürek dağladı

    Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde görevli olan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel (24), terör örgütünün havan saldırısı sonucu şehit olmuştu.

    19 Mayıs günü Memleketi Hatay'da toprağa verilen şehit Haydar Şenel'in, olaydan 9 gün önce çekilen görüntüsüne ulaşıldı.

    Eli yanan çocuğa derman oldu

    İHA'nın haberinde Şenel'in, yabancı uyruklu küçük bir çocuğun sobada yanan eline krem sürdüğü anlar yer aldı.

    Görüntülerde Şenel'in, komutanı ile olan diyaloğu dikkat çekti.

    Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in şehit olmadan önce çekilen videosu yürek dağladı

    Şehit Haydar Şenel in son görüntüsü yürek dağladı #1

    Şehit Haydar Şenel in son görüntüsü yürek dağladı #2


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