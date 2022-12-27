Petrol
84.97
0.56%
Euro
19.892
0.12%
Dolar
18.7161
0.29%
Altın
1.088
0.88%
Borsa
5497
-0.13%
Bitcoin
318.860
-0.16%
BTXN Coin
6.37
-2.00%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Şehit Hüseyin Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı

    Pençe Kilit Harekatı'nda şehit düşen 21 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz'ın babası, oğlunun askeri parkasını tören boyunca elinde tuttu ve kokladı.
    • 27.12.2022 - 14:38
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 14:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şehit Hüseyin Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı

    Gaziantep'e şehit ateşi düştü...

    Kahraman Mehmetçik'in yurt içi ve sınır ötesi operasyonları sürüyor.

    Tek tek etkisiz hale getirilen hain teröristler, son günlerde saldırılarını artırdı.

    Acı haber ise Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı'ndan geldi.

    Saldırıda şehit düştü

    Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından bir üs bölgesine taciz ateşi açıldı. Saldırıda Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz şehit düştü.

    21 yaşındaki şehidin naaşı memleketi Gaziantep'e getirildi.

    Şehit Hüseyin Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı #1

    Gözyaşlarıyla toprağa verildi

    Burada gözyaşlarıyla toprağa verilen şehit Korkmaz'ın cenaze törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, şehidin babası Ali ile annesi Fadile Korkmaz, kardeşleri ve yakınları katıldı.

    Şehit Hüseyin Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı VİDEO

    Şehit Hüseyin Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı #2

    Oğlunun askeri parkasını elinden bırakmadı

    Bekar ve 6 kardeşin en büyüğü olan şehit Korkmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan aile üyeleri, gözyaşı döktü.

    Güçlükle ayakta duran şehidin babası Ali Korkmaz, oğlunun askeri parkasını tören boyunca elinde tuttu ve kokladı.

    Şehit Hüseyin Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı #3

    Şehit Hüseyin Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı #4

    Şehit Hüseyin Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı #5

    Şehit Hüseyin Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı #6

    Şehit Hüseyin Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı #7

    Şehit Hüseyin Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı #8

    Şehit Hüseyin Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı #9

    Şehit Hüseyin Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı #10

    Şehit Hüseyin Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı #11

    Şehit Hüseyin Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı #12

    Şehit Hüseyin Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı #13


    Denizli'de torbacı operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı
    3. Sayfa

    Denizli'de torbacı operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

    Genç Oyuncu Aslı, BTC Kazanma Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Oyuncu Aslı, BTC Kazanma Formülünü Açıklıyor!

    Karadeniz'de keşfedilen yeni doğalgaz rezervi dünya basınında
    Dünya

    Karadeniz'de keşfedilen yeni doğalgaz rezervi dünya basınında

    Görüş Bildir