Şehit Hüseyin Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Kilit Harekatı'nda şehit düşen 21 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz'ın babası, oğlunun askeri parkasını tören boyunca elinde tuttu ve kokladı.

Gaziantep'e şehit ateşi düştü...

Kahraman Mehmetçik'in yurt içi ve sınır ötesi operasyonları sürüyor.

Tek tek etkisiz hale getirilen hain teröristler, son günlerde saldırılarını artırdı.

Acı haber ise Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı'ndan geldi.

Saldırıda şehit düştü

Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından bir üs bölgesine taciz ateşi açıldı. Saldırıda Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz şehit düştü.

21 yaşındaki şehidin naaşı memleketi Gaziantep'e getirildi.

Gözyaşlarıyla toprağa verildi

Burada gözyaşlarıyla toprağa verilen şehit Korkmaz'ın cenaze törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, şehidin babası Ali ile annesi Fadile Korkmaz, kardeşleri ve yakınları katıldı.

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Oğlunun askeri parkasını elinden bırakmadı

Bekar ve 6 kardeşin en büyüğü olan şehit Korkmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan aile üyeleri, gözyaşı döktü.

Güçlükle ayakta duran şehidin babası Ali Korkmaz, oğlunun askeri parkasını tören boyunca elinde tuttu ve kokladı.

















