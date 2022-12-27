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- Şehit Hüseyin Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Hüseyin Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı
- 27.12.2022 - 14:38
- Güncelleme : 27.12.2022 - 14:52
Gaziantep'e şehit ateşi düştü...
Kahraman Mehmetçik'in yurt içi ve sınır ötesi operasyonları sürüyor.
Tek tek etkisiz hale getirilen hain teröristler, son günlerde saldırılarını artırdı.
Acı haber ise Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı'ndan geldi.
Saldırıda şehit düştü
Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından bir üs bölgesine taciz ateşi açıldı. Saldırıda Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz şehit düştü.
21 yaşındaki şehidin naaşı memleketi Gaziantep'e getirildi.
Gözyaşlarıyla toprağa verildi
Burada gözyaşlarıyla toprağa verilen şehit Korkmaz'ın cenaze törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, şehidin babası Ali ile annesi Fadile Korkmaz, kardeşleri ve yakınları katıldı.
Şehit Hüseyin Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı VİDEO
Oğlunun askeri parkasını elinden bırakmadı
Bekar ve 6 kardeşin en büyüğü olan şehit Korkmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan aile üyeleri, gözyaşı döktü.
Güçlükle ayakta duran şehidin babası Ali Korkmaz, oğlunun askeri parkasını tören boyunca elinde tuttu ve kokladı.