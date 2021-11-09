Şehit Kaymakam babasından, Lütfü Türkkan’a sert tepki

PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, Lütfü Türkkan'a "Terörü destekleyen vekiller bile bize laf atmadılar" sözüyle tepki gösterdi.

Bingöl’de esnaf ziyareti sırasında şehit ağabeyine ağır küfür eden İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ,şehit aileleri ve gaziler tarafından yoğun tepki gördü.

Skandal olayda Türkkan'a bir tepki de , daha önce TBMM’de fotoğrafını çekip "Az evvel ziyaretçi sıralarında yer alan bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba?" paylaşımıyla hor gördüğü Şehit Kaymakam babası Asım Safitürk’ten geldi.

Mardin'de PKK tarafından düzenlenen teörör saldırısında görevi başındayken şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk,Türkkan'ın şehit yakınlarına hakaret etmeyi alışkanlık haline getirdiğini, bir an önce görevinden alınması gerektiğini söyledi.

"TERÖRÜ DESTEKLEYEN MİLLETVEKİLLERİ BİLE BİZE LAF ATMADILAR"

TBMM’ye girdikten sonra kendisinin Lütfü Türkkan tarafından hakarete uğradığı olayı anlatan Asım Safitürk, “Biz memlekete ağır bir bedel ödemiş vatandaşız. Milletimizden çok ilgi, alaka gördük, milletimizin meclisine gittik. Oraya gitmişken ben meclise girmek istediğimi söyledim. Milletvekillerinin dışındaki kişilerin, vatandaşların giriş yaptığı yerden meclise girdik. O esnada aşağıdan birisinin bana el salladığı söylenildi, ben de sevgi gösterisi sandım ve el salladım. Daha sonrasında televizyona düşmüş, benim için ‘bu herifte kim’ demiş. Ağır ve argo bir kelime bu olay yaşandığı zaman gereken cevabı verdik ama üzüldük tabi. Daha sonrasında telefonlar geldi bana ve tenkit ettiler onu, milletimiz sahip çıkıyor. O kadar milletvekili ve parti varken orada hiç kimse bir şey söylemedi hatta terörü destekleyen milletvekilleri bile bize laf atmadılar da İyi Parti denen ve millete yakın görünen partiyi temsil eden bir milletvekilinin, şehit babasına ifadesi zor bir şey” dedi.

"VATAN DÜŞMANI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Milletine hakaret eden ve tepkilerin çığ gibi büyüdüğü Lütfü Türkkan’ın, mecliste milleti temsil etme karakterinin olmadığını da vurgulayan şehit kaymakam babası Safitürk, “Bu vatandaş alışmış olacak ki, Bingöl’de de yine şehit yakınına hakaret ediyor. Bunun altında bir düşmanlık var. Vatan için şehit olan insanlara hakaret eden, vatan düşmanı olduğunu düşünüyorum. Bir de üstelik bu kişi milletvekilidir. Böyle bir ecdadın, tarihi derinliklere giden ecdadın uzantısıyız biz, buna yabancı olmaması lazım. Yine Bingöl’de bir şehit yakınına ağır ithamlar yaptı bu adama hesap sorulması lazım. Bir sefer tesadüfü değil, biz gördük yaşadık, 2’nci olarak ağız dolusu küfürler ediyor. Böyle bir adam milleti temsil edemez. Sesleniyorum ilgi ve yetkililere bu adam meclisten derhal çıkartılması lazım. Millete bu hakareti yapan kişi, mecliste milleti temsil edemez. Milleti temsil etme karakteri yok adamda” diye konuştu.

"MUTLAKA CEZALANDIRILMASI LAZIM"

İkinci kez şehit yakınına yaptığı hakaret ile gündeme gelen Lütfü Türkkan’ın mutlaka cezalandırılması gerektiğini ifade eden Safitürk, “Böyle bir vatan için fedai can eden insanların aleyhinde, hakkında yakınlarına bu şekilde konuşan kişilerin mutlaka cezalandırılması lazım. Ben o kanaatteyim. Cezalandırılması derken adamı idam edin demiyorum, mecliste milleti temsil edecek yapısı ve karakterinin kalmadığını düşünüyorum. Yarın 3’üncü kez daha fazlasını yapabilir bu adam, ben bu endişeleri taşıyorum” şeklinde konuştu.