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    Şehit Komiser Ekrem Uyar son yolculuğuna uğurlandı

    Görev dönüşü geçirdiği kazada şehit düşen Komiser Ekrem Uyar, memlektinde gözyaşları içinde toprağa verildi.
    • 01.01.2023 - 13:43
    • Güncelleme : 01.01.2023 - 14:03
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    Şehit Komiser Ekrem Uyar son yolculuğuna uğurlandı

    Aydın'a şehit ateşi düştü...

    Kahraman Türk polisi tüm yurtta güvenliği sağlamak adına canı pahasına çalışmaları sürdüyor.

    Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görevli 29 yaşındaki Komiser Ekrem Uyar, göreve gitti.

    Görev şehidi oldu

    Komiserin içinde bulunduğu hizmet aracının görev dönüşü kaza yapması sonucu görev şehidi olmuştu.

    Şehit Komiser Uyar'ın naaşı memleketi Aydın'daki Çine’ye getirildi.

    Şehit Komiser Ekrem Uyar son yolculuğuna uğurlandı ViDEO

    Şehit Komiser Ekrem Uyar son yolculuğuna uğurlandı #1

    Naaşı baba ocağına getirildi

    İlk önce Soğancılar Mahallesi’ndeki baba ocağına getirilen şehit komiser Uyar’ın naaşı helallik alınmasının ardından Kızılgüney Mahallesi’ne götürüldü.

    Orada düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel olurken, törende şehit Ekrem Uyar’ın özgeçmişi okundu.

    Şehit Komiser Ekrem Uyar son yolculuğuna uğurlandı #2

    Cenazesi defnedildi

    Mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Uyar, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

    Törene katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş acılı aileye taziyelerini iletti.

    Törende yoğunluk oluştu

    İHA'nın haberine göre, Törene, birçok siyasi isim ile milletvekilleri ve şehidin ailesi katıldı.

    Şehit Komiser Ekrem Uyar son yolculuğuna uğurlandı #3

    Şehit Komiser Ekrem Uyar son yolculuğuna uğurlandı #4

    Şehit Komiser Ekrem Uyar son yolculuğuna uğurlandı #5

    Şehit Komiser Ekrem Uyar son yolculuğuna uğurlandı #6

    Şehit Komiser Ekrem Uyar son yolculuğuna uğurlandı #7


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