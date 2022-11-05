Şehit Lokman Akçağlayan'a veda

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan'ın cenazesi memleketi Aksaray'da toprağa verildi.

Pençe-Kilit bölgesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan (30), şehit oldu.

5 yıllık uzman onbaşı şehit Akçağlayan'ın cenazesi, bugün memleketi Aksaray’a getirildi.

“Mis kokuyor”

Babaevinde helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, Ulu Cami önüne taşındı.

Şehidin 2 yıldır evli olduğu Şerife Akçağlayan, eşinin tabutuna sarıldı, “Mis kokuyor, cennet kokuyor” diyerek ağladı.

10 bin kişi katıldı

DHA'nın haberine göre törene; Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, protokol üyeleri, şehit annesi Sultan ve babası Nurettin Akçağlayan, yakınları ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Şehit Akçağlayan'ın cenazesi, askeri ve dini törenin ardından Ervah Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.