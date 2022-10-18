Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden 27 yaşındaki iki çocuk babası Okan Akgül'ün, her mesai bitiminde eşini arayarak, "Ben çıktım kalbinizi ferah tutun" dediği öğrenildi.

Bartın Amasra'daki maden ocağında yaşanan patlamanın ardından işçilerle ilgili gelen detaylar yürekleri dağlıyor.

Grizu kaynaklı yaşanan patlamada 41 işçi şehit olurken 11 işçi de yaralandı.

Olayın üzerinden 4 gün geçerken, şehitlerin acısı tazeliğini koruyor.

"Ben çıktım kalbinizi ferah tutun"

Patlamada hayatını kaybeden 27 yaşındaki iki çocuk babası Okan Akgül'ün ağabeyi Burhan Akgül, kaza haberini akşam saatlerinde bir yakınının annesini aramasıyla aldığını söyledi.

AA'nın aktarımına göre; şehit Akgül'ün, her mesai bitiminde eşini arayıp, "Ben çıktım kalbinizi ferah tutun." dediği öğrenildi.

"Bütün hastaneleri gezdim"

Patlamayı öğrendikten sonra olay yerine gittiğini anlatan Akgül, "Oraya gittiğimde yaralılar çıkıyordu, sevindim. 'Bir trafo patladı.' dediler. Yaralılar geldiğine göre mühim bir şey yok dedim. Yarım saat, bir saat sonra, 'Okan önceden çıktı.' dediler. Ben de hemen devlet hastanesine gittim. Oraya gittiğimde, 'Yoğun bakımda.' dediler. Bütün hastaneleri gezdim. Bartın, İstanbul, Ankara'daki hastaneleri hep araştırdım, hiçbir yerde yoktu." dedi.

Akgül, sabaha kadar beklediğini ancak kardeşinden olumlu haber alamadığını dile getirerek, sabah saatlerinde polis memurunun kendisini telefonla aradığını, kardeşinin yaşamını yitirdiğini söyleyince hastaneye çağırdıklarını aktardı.

Şehit madencinin ağabeyi: Çocuklarını öpmeden işe gitmezdi VİDEO



"Kardeşim herkesin yardımına koşardı"

Kardeşinin yaşamını yitirdiği haberini aldıktan sonra büyük üzüntü yaşadığını ifade eden Akgül, "Aradılar, 'Hastaneye bekliyoruz.' dediler. İşte orada yıkıldım. Ben zaten bu saate kadar çıkmayınca anladım. Kardeşim herkesin yardımına koşardı, herkes tarafından çok sevilirdi." diye konuştu

"Her gün mesaiye giderken çocuklarını öpüyordu"

Kardeşi Okan'ın işine ve ailesine büyük önem verdiğini belirten Akgül, "Çok cana yakın birisiydi, her şeyin en iyisini yapardı, herkesin işini görürdü. Çoluk çocuğuna sahip çıkardı, her gün işe giderken çocuklarını öpmeden gitmezdi. Bilerek gidiyordu yerin 350 metre altına. Günlük çıkması Allah'ın takdiriilahisi. Her gün mesaiye giderken çocuklarını öpüyordu. Çıktıktan sonra hemen eşini arardı, 'Ben çıktım kalbinizi ferah tutun.' derdi. Evini, arabasını aldı. Parasını hep ailesi için harcardı, 'Bazıları ev, arsa alacağım.' der, o hep ailesi için çalışırdı. Hep ailesi, çoluk çocuk, bizim için çabalardı. Vefat haberini alınca herkesin hissettiğini biz de hissettik, yıkıldık.

"Hepsi babasına bağlıydı"

Kızı, babasının tabutunun başındayken yanımdaydı. 'Anne bu babam.' dedi. Hepsi babasına bağlıydı, babasına çok benzerdi. Gözleri, saçları aynıydı. Kızlar zaten babalarına aşıktır." ifadelerini kullandı.