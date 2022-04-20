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    Şehit olan infaz memurunun son görüntüleri ortaya çıktı

    Bursa’da şehit olan infaz memurunun oğlu ile birlikte kayda alınan son görüntüleri ortaya çıktı.
    • 20.04.2022 - 19:55
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    Şehit olan infaz memurunun son görüntüleri ortaya çıktı

    Bursa’da sabah saatlerinde ceza infaz memurlarını taşıyan servis otobüsüne yönelik saldırı düzenlendi.

    Saldırıda şehit düşen 36 yaşındaki Cengiz Yiğit’in son kayda alınan görüntüleri ortaya çıktı.

    Oğluyla mutlu anları saniye saniye kaydedildi

    Mahallesindeki berbere oğlunu tıraş ettirmeye götüren Yiğit’in mutlu anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    İHA'nın haberine göre Yiğit’in oğlunun saçlarını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kestirdiği öğrenildi.

    Şehit olan infaz memurunun son görüntüleri ortaya çıktı #1


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