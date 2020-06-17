Şehit polisin eşinden acı veda

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir aracın çarpması sonucunda şehit düşen polis memuru Fatih Kara, görev yerinden memleketi Malatya'ya uğurlandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında 34 LU 1456 plakalı araç, polisin ‘dur’ ihtarına uymadı.

Hızla yoluna devam eden araç, yol kontrolünde görev yapan Kocaeli Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli 28 yaşındaki polis memuru Fatih Kara'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan Kara, şehit düştü.

MEMLEKETİNE UĞURLANDI

2 yıl önce polis memuru olarak atandığı ve 10 yıldır Ebru Kara ile evli olduğu öğrenilen şehidin naaşı tamamlanan işlemlerinin ardından görev yeri Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Burada düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ile Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy birer konuşma yaparak, başsağlığı dileklerinde bulundu.

“SENİ SEVİYORUM FATİH”

Konuşmaların ardından edilen dualarla şehidin naaşı memleketi Malatya’ya uğurlandı. Eşine veda eden Ebru Kara, tabuta sarılarak, ”Seni seviyorum Fatih” diye seslendi.