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    Şehit Uzman Çavuş Osman Özsoy, törenle memleketine uğurlandı

    Görev sırasında trafik kazası geçiren Şehit Uzman Çavuş Osman Özsoy için İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda tören düzenlenerek memleketine gönderildi.
    • 25.09.2022 - 17:18
    • Güncelleme : 25.09.2022 - 18:01
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    Şehit Uzman Çavuş Osman Özsoy, törenle memleketine uğurlandı

    Rize’nin İyidere ilçesinde karakolun önünde bozulan aracı yoldan çekmek için yardımcı olan 30 yaşındaki Uzman Çavuş Osman Özsoy, karşı yönden gelen aracın altında kaldı.

    Olay yerine gelen ekipler tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Özsoy, hayatını kaybetti.

    Şehit için tören düzenlendi

    Şehit olan uzman çavuş Osman Özsoy’un cenazesi İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

    "Ben buradayım oğlum"

    Törende şehidin eşi Hatice Özsoy kocasının üniformasıyla uğurlama törenine katılırken, annesi Fatma Özsoy "Ben buradayım oğlum, Osman’ım ben buradayım kuzum, ciğerimi söktün Osman’ım" diyerek ağıt yaktı.

    İHA'nın haberine göre, uğurlama töreninin ardından şehidin naaşı memleketi Kayseri’ye gönderildi.

    Şehit Uzman Çavuş Osman Özsoy, törenle memleketine uğurlandı #1

    Şehit Uzman Çavuş Osman Özsoy, törenle memleketine uğurlandı #2

    Şehit Uzman Çavuş Osman Özsoy, törenle memleketine uğurlandı #3


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