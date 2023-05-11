Şehitler Müzesi'ndeki Bedirhan bebeğin eşyaları duygulandırıyor Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'nın hain saldırısında annesiyle birlikte şehit düşen 11 aylık Bedirhan bebeğin Sivas’ta Şehitler Müzesi'ndeki emanetlerini görenler duygu dolu anlar yaşadı.

İHA

Sivas Şehit Aileleri ve Gazi Derneği tarafından kurulan Türkiye’nin ilk Şehitler Müzesi'nde onlarca şehidin kişisel emanetleri yer alıyor.

Bu emanetlerden biri ise görenleri derinden üzüyor.

31 Temmuz 2018 tarihinde 11 aylık bebeği ile Hakkari Yüksekova Kalana Üst Bölgesi'nde görev yapan eşi Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı ziyaret eden Nurcan Karakaya, terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan EYP’nin patlaması sonucu bebeği Bedirhan ile birlikte şehit düştü.

Tüm Türkiye’yi yasa boğan Bedirhan bebeğin şehit olmasının ardından hatıralarının yaşatılması amacıyla Sivas Şehitler ve Gaziler Derneği harekete geçti.

Bedirhan'ın emziği ve yeleği

Bedirhan bebeğin şehit olmadan önce giydiği yeleği ve emziğini emanet alan dernek başkanı Fatih Deveci, emanetleri Şehitler Müzesi'ne getirerek ziyaretçilerle buluşturdu.

Müzede yer alan yelek ve emziği gören ziyaretçiler ise duygu dolu anlar yaşıyor.

"Çok dikkatimi çekti"

Mehmet Gökhan Ay Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Aybüke Nur Kavaklı, müzeye gelince duygulandığını belirterek, şunları söyledi:

Müze çok güzel yapılmış ve şehitlerimizin duygusal eşyaları var. Özellikle Bedirhan bebek çok dikkatimi çekti. Gerçekten duygulandım ve üzüldüm. Çünkü bizim vatanımız için şehit oldular. Bizim üzerimizde hakları çok fazla. Onlara olan haklarımızı derslerimize çok çalışarak ödeyebiliriz. Ülkemize hizmet edeceksek derslerimize odaklanarak hizmet edebiliriz.

"Farklı bir duyguydu"

11. sınıf öğrencisi Ayşenur Elma, müzeye gelmeden önce Bedirhan bebeğin eşyalarını görmeyi hayal etmediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Okulumuzla birlikte buraya şehit abilerimizi görmeye geldik. Geldiğimizde Bedirhan bebeği görmeyi hayal etmiyorduk. Böyle bir müzenin bizim şehrimizde olması ayrı bir gurur. Özellikle Bedirhan bebeği görmek bizim için ayrı bir hüzün oldu. Bu müze ilk olarak bizim şehrimizde kuruldu. Böyle bir müzenin bütün şehirlerde olmasını çok isterim. Herkesin gelip gezmesini tavsiye ederim. Şehit abilerimizin ayrı bir yeri var ama Bedirhan bebeği görmek farklı bir duyguydu.

"Bu vatan kolay kazanılmadı"

Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci, Bedirhan bebeğin anne sütü beklerken kalleşler tarafından şehit edildiğini söyleyerek, şunları söyledi: