Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: Bitlis'te gri kategorideki 1 terörist etkisiz hale getirildi

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Türkiye'de teröre ve teröriste geçit yok.

Bu kapsamda yurt içi, sınır ve sınır ötesinde operasyonlar hız kesmiyor.

Kahraman Mehmetçik, şehidinin kanını da yerde bırakmıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Tek bir terörist dahi kalmayıncaya dek" anlayışı ile sürdürülen operasyonlardan her geçen gün bir başarı haberi geliyor.

Bu kez güzel haber Bitlis'ten.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, farklı eylemlere katılarak gri kategoride olan teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hain teröristin, 4 jandarmamızın şehit edildiği ve 2 jandarmamızın yaralandığı eylemlerde bulunduğu tespit edildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, teröristin vurulma anlarını paylaştı.

Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI, KALMAYACAK.



4 JANDARMAMIZIN ŞEHİT,

2 JANDARMAMIZIN YARALANDIĞI EYLEMLERE KATILAN VE GRİ KATEGORİDE YER ALAN

1 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ.



Jandarma komandolarımızın ISRARLI VE KARARLI takipleri sonucunda bugün Bitlis Hizan kırsalında teröristlerle yeniden sıcak temas kuruldu.



Çıkan çatışmada Bakanlığımız Terörden Arananlar listesinde GRİ KATEGORİDE bulunan Ardem Ararat kod adlı Sultan Oruç isimli terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.



Mayın ve sabotaj eğitimi aldığı tespit edilen teröristin katıldığı eylemlerde 4 Jandarmamızın şehit edildiği, 2 Jandarmamızın da yaralandığı tespit edildi.



Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet; Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum.



Operasyonu düzenleyen Jandarmamızı tebrik ediyorum.



ŞEHİTLERİMİZİN KANLARININ YERDE KALMAMASI İÇİN HAİNLERE NEFES ALDIRMAYACAĞIZ.



TERÖR SONA ERENE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK.