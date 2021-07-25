Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı: En az 7 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman askeri şehit eden teröristlere anında karşılık verildiğini, en az 7'sinin öldürüldüğünü duyurdu.

Teröristler, dün Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine intikal halinde olan kirpi aracına saldırı düzenlemiş, saldırıda 2 kahraman askerimiz şehit düşmüştü.

Milli Savunma Bakanlığı, saldırı sonrası bölgedeki terör hedeflerinin belirlendiğini, derhal ateş altına alındığını ve etkili bir şekilde vurulduğunu duyurmuştu.

EN AZ 7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarının sürdüğü bölgeden bugün yeni haberler geldi.

MSB, şehitlerimizin kanının yerde kalmadığını, en az 7 teröristin öldürüldüğünü belirtti. Yapılan açıklamada ayrıca vurulan hedeflerin görsellerine de yer verilirken şu ifadeler kullanıldı:

"Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere misliyle karşılık verilmiş, yapılan etkili atışlar sonucu terör mevzileri yerle bir edilmiş ve ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hâle getirildiği tespit edilmiştir.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMADIK"

Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bölgede operasyon ve atışlar devam ediyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."