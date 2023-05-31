Selahattin Demirtaş: Aktif siyaseti bırakıyorum Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamayla aktif siyaseti bıraktığını duyurdu.

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14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına giden Türkiye, demokrasisine sahip çıktı.

Meclis'te çoğunluğu Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığını ise Recep Tayyip Erdoğan kazandı.

Muhalefette ise sonuçların ardından hayal kırıklığı hakim.

Millet İttifakı'nda iç hesaplaşmalar başlarken, ittifakın gizli ortağı HDP'de de sular durulmuyor.

Seçim sonuçlarının ardından ilk hamle geldi

Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş seçim sonuçlarının ardından partisine eleştirilerde bulundu.

Demirtaş, "Yöre derneğinin seçim çalışması gibi amatörce bir yaklaşımla başarılı olamazsınız. Son beş yıldır HDP Genel Merkezi'ne yazdığım mektuplarla bu gerçeği anlatmaya çalışıyorum fakat her seferinde sesim yankılanıp bana geri dönüyor." sözleriyle HDP'nin seçim sürecindeki yaklaşımına tepki gösterdi.

Bu ifadelerin ardından Selahattin Demirtaş'ın Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı.

"Aktif siyaseti bırakıyorum"

Yapılan paylaşımda Demirtaş'ın aktif siyaseti bıraktığı açıklandı.

Demirtaş ayrıca partisinin hitap ettiği seçmenlerden de özür diledi.

Selahattin Demirtaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum. Ayrıca, bana yönelik yapıcı eleştirilere teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yaralanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum."