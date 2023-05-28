Selahattin Demirtaş da seçimden istediği sonucu alamadı HDP'nin de desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesinin ardından Selahattin Demirtaş'ın yıllar önceki "Mal mal bakacaksın" ifadeleri akıllara geldi.

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14 Mayıs'ta milletvekilliği seçimleri netleşse de Cumhurbaşkanlığı için yeterli çoğunluk sağlanamamıştı.

Bu kapsamda Türkiye, 14 Mayıs'ın ardından bir kez daha sandık başına gitti.

Adeta bir demokrasi şöleninde geçen seçim gününün ardından resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazandı.

Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP'de hayal kırıklığı hakim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi sonrası AK Parti cephesinde kutlamalar başlarken muhalefette ise hayal kırıklığı hakim.

Ancak bu hayal kırıklığı sadece Millet İttifakı'na özgü değil.

Altılı masanın gizli ortağı HDP'de de hayal kırıklığı yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı Millet İttifakı'nın adayını destekleyen HDP'de Selahattin Demirtaş'ın da umudu Kılıçdaroğlu'ydu.

"Mal mal bakacaksın" ifadeleri akıllara geldi

Her fırsatta hesabından atılan tweetlerle Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Demirtaş'ın yaşanan mağlubiyet sonrası yıllar önceki ifadesi akıllara geldi.

Yıllar önce Erdoğan'a yönelik "Mal mal bakacaksın" ifadesiyle hatırlanan Demirtaş'ın sözleri sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.