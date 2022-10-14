Selahattin Demirtaş’a 2,5 yıl hapis cezası

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı hedef gösterdiği gerekçesiyle verilen 2,5 yıl hapis cezası istinafta bozuldu. Yeniden görülen davada Demirtaş'a yine 2,5 yıl hapis cezası verildi.

HDP Eski Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yargı süreci devam ediyor…

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, 7 Ocak 2020'deki celsede Selahattin Demirtaş hakkında, yaptığı savunmadaki sözleri nedeniyle dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı hedef gösterdiği suçlamasıyla 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 28 Mayıs 2021'deki karar duruşmasında Demirtaş'a, 'terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek' suçundan 2,5 yıl hapis cezası verildi.

DHA’nın haberine göre; mahkeme heyeti, 'varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit' suçunda ise ceza verilmesine yer olmadığını kararlaştırdı.

Karara yapılan itirazı değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21’inci Ceza Dairesi, 'varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit' suçundan da hüküm kurulması gerektiğini belirterek kararı bozdu.

“Ben kimseyi tehdit etmedim, kimseyi hedef göstermedim”

Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davanın karar duruşmasına Selahattin Demirtaş, cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Taraf avukatları, salonda hazır bulundu. Mütalaaya karşı savunma yapan Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

“Yargı önünde hesap vereceksiniz' demek nasıl tehdit olacak, nasıl terör örgütlerine hedef gösterme olabilir? Ben 6,5 yıldır tutukluyum, hakkımda hüküm yok. Hala bu tarz davalardan yargılanıyorum. Hakkımda şimdiye kadar 144 dava açıldı. Ben kimseyi tehdit etmedim, kimseyi hedef göstermedim."

Oy çokluğu ile 2,5 yıl hapis cezası verildi

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Selahattin Demirtaş’a 'terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek' suçundan oy çokluğuyla 2,5 yıl hapis cezası verirken, 'varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit' suçundan ise suçun yasal unsurları oluşmadığından oy birliği ile yine beraat kararlaştırdı.