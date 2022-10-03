Selçuk Bayraktar'a Ukrayna Devlet Nişanı takdim edildi

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a, Ukrayna Devlet Liyakat Nişanı sunuldu.

Türkiye'nin son yıllarda yerli ve milli savunma atılımları ile ülkeye kazandırılan SİHA ve İHA'lar, dünyanın çeşitli bölgelerinde başarılara imza atarak güçlerini ispatladı.

Milli ve yerli İHA'ların Türkiye'ye kazandırılmasında öncülük eden Baykar Teknoloji'nin insansız savaş uçağı çalışmaları devam ediyor.

Bu çalışmalara ne övgüler bitiyor ne de gıpta ile bakmalar.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, beraberindeki heyet ile Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Devlet Liyakat Nişanı takdim edildi

Andriy Yermak, ziyarette Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky tarafından verilen Devlet Liyakat Nişanı'nı takdim etti.

"Kalıcı barışın en kısa zamanda tesis edilmesini temenni ederim"

Selçuk Bayraktar, bu gelişmeyi sosyal medya hesabından, "Devlet Liyakat Nişanı ile bizleri onurlandıran @ZelenskyyUa ve @AndriyYermak’a teşekkür eder, Ukrayna için adil ve kalıcı bir barışın en kısa zamanda tesis edilmesini temenni ederim." diyerek duyurdu.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Andriy Yermak ve beraberindeki heyete Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen sistemler ile ilgili bilgi verdi.