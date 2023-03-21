Selin izleri siliniyor! Şanlıurfa'da 3 ilçedeki okullar bugün eğitime başladı Yaşanan sel afeti sonrasında Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde okullarda eğitim-öğretime bugün başlandı.

Şanlıurfa, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş depremlerinin ardından 14 Mart'ta da sel felaketi ile sarsıldı.

Henüz depremin izleri tam anlamıyla silinmemişken, yaşanan felaket kenti bir kez daha olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan turuncu kodlu uyarının ardından şiddetli şekilde yağan yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi.

Alt geçitlerde su taşkınları yaşandı, çok sayıda otomobil ve vatandaş sel sularına kapıldı.

Can kayıplarının da yaşandığı felakette, ekipler harekete geçerek çalışmaları başlattı.

Sel sonrası okullar tatil edildi

7'nci güne girilen doğal afette, su tahliyesi ve temizlik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Önce deprem nedeniyle kapanan okullar, tedbirler alınarak geçtiğimiz günlerde eğitim hayatına başlamıştı.

Şimdi de sel sonrası merkez ilçelerdeki okullarda eğitime ara verildi.

3 ilçede eğitime yeniden başlandı

Son olarak Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 3 ilçede çalışmaların tamamlandığı açıklandı.

Bu kapsamda Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde bugün eğitime yeniden başlandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: