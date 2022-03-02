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    Semra Güzel'in fezlekeleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi

    Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel'in 'Silahlı örgüte üye olma' iddiasıyla hazırlanan fezlekeleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
    • AA
    • 02.03.2022 - 16:31
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 16:35
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    Semra Güzel'in fezlekeleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi

    PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

    FEZLEKELER 'SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA' İDDİASIYLA HAZIRLANDI

    Alınan bilgilere göre Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararların bugün Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından TBMM, "Silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hazırlanan iki ayrı fezlekeyi Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanlığı da bu fezlekeleri Adalet Bakanlığına iletti.

    FEZLEKE ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA GÖNDERİLDİ

    Adalet Bakanlığı, fezlekeleri gereği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Başsavcılık, Güzel hakkındaki soruşturmayı yürütecek.

    Semra Güzel in fezlekeleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı na gönderildi #1

    Semra Güzel in fezlekeleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı na gönderildi #2

    Semra Güzel in fezlekeleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı na gönderildi #3

    Semra Güzel in fezlekeleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı na gönderildi #4


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