14 Mayıs'ta TİP'li isimlerin seçim tahminleri Her seferinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kaybedeceğini söyleyen TİP'li vekillerin, seçim günü kısa süren sevinçleri yayınlandı.

ensonhaber.com

Türkiye'de bir seçim dönemi daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle bitti.

Kabinede ve vekillerde büyük değişikliğe giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, istikrar için çalışmalarına başladı.

Muhalefet ise birbirine düştü. Özellikle CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında koltuk kavgası başladı.

Seçim öncesi sosyal medyada, kanallarda ve mitinglerde zafer açıklamaları yapanlar sessizliğe büründü.

Seçim öncesi 'yargılanacaksınız' tehditleri savuran TİP'li isimler de zafer çığlıkları atanların başında geliyordu.

TİP'lilerin seçim hayalleri

Sera Kadıgil, Erkan Baş, Barış Atay ve Ahmet Şık'ın 14 Mayıs günü seçim sonuçlarını takip ettiği görüntülerde; nasıl umutlandıkları ortaya çıktı.

Slot medyanın yayınladığı Erkan Baş belgeselinde konuşan Sera Kadıgil, "Pirom öne geçti ha. Vallahi bir puan öne geçti. Tahminimi söylüyorum; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 44, Sayın Kılıçdaroğlu yüzde 52" ifadelerini kullandı.

Erkan Baş ise, balkonda sigara içip telefonla konuşurken gülerek, "Ben Erkan geliyorum. İyi gidiyor ilk sonuçlar çok iyi." sözleriyle Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına inandı.

Ama sandığa giden halk, yıllardır atıp tutanları bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçerek susturdu.