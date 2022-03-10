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    Sergey Lavrov: Putin, Zelensky ile görüşmeyi reddetmiyor

    Sergey Lavrov: Putin, Zelensky ile görüşmeyi reddetmiyor

    Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile Türkiye'de bir araya gelen Lavrov, muhtemel Putin-Zelensky görüşmesini değerlendirdi. Lavrov, "Putin temaslardan asla kaçınmaz" dedi.
    • AA & Ensonhaber
    • 10.03.2022 - 13:42
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 14:15
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    Antalya'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun arabuluculuğunda düzenlenen Rusya-Ukrayna zirvesi sona erdi.

    Zirveye Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba katıldı.

    OLASI PUTİN-ZELENSKY ZİRVESİ

    Lavrov, görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Tarafların kalıcı ateşkese varması konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenky'nin görüşebileceği konuşuluyor.

    Sergey Lavrov: Putin, Zelensky ile görüşmeyi reddetmiyor ViDEO

    LAVROV: PUTİN TEMASLARDAN KAÇMAZ

    Konuyu değerlendiren Lavrov, "Putin temaslardan asla kaçınmaz. Sadece bu temasların laf olsun diye gerçekleşmesini istemiyoruz. Bunu Kuleba ile görüştük. Bir katma değer yaratacaksak görüşürüz. Ukrayna devleti son yıllarda laf olsun diye görüşme yapılsın istiyor, somut bir sonuç çıksın diye değil." dedi.

    "ZELENSKY İLE GÖRÜŞMEYİ REDDETMİYOR"

    Lavrov, Kiev'den beklenen hiçbir taahhüdün yerine getirilmediğini savundu. "Görüşmeler bir sorununu çözülmesi için yapılır, sonuç getirmeyecekse niye görüşme yapılsın?" diyen Lavrov, "Putin, Zelensky ile görüşmeyi reddetmiyor, ancak bazı hazırlık çalışmalarının yapılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

    MÜZAKERELER İÇİN İSTANBUL ÖNERİSİ

    Rus Bakan'ın bu ifadelerinin ardından yakın zamanda Putin ile Zelensky'nin bir araya gelebileceği belirtiliyor.

    Zelensky, daha önce yaptığı açıklamada, müzakereler konusunda Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü, Bratislava veya Budapeşte'yi, Moskova'ya önermişti.

    Sergey Lavrov: Putin, Zelensky ile görüşmeyi reddetmiyor #1

    Sergey Lavrov: Putin, Zelensky ile görüşmeyi reddetmiyor #2


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