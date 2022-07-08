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    Sergio Oliveira, Galatasaray için İstanbul'da

    Sarı-Kırmızılı ekibin, transferi için anlaşmaya vardığı Sergio Oliveira İstanbul'a geldi. 
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2022 - 19:29
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 19:46
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    Sergio Oliveira, Galatasaray için İstanbul'da

    Galatasaray, Porto ile oturduğu pazarlık masasından istediğini elde ederek kalktı, Sergio Oliviera’da mutlu sona ulaştı.

    Portekizli futbolcu transferi resmiyete dökmek için İstanbul'a geldi.

    Sarı-kırmızılıların yeni transferi İstanbul'a indi

    Havalimanında kendisini bekleyen basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmayan Sergio Oliveira, temsilcisi ile birlikte kalacağı otele geçti.

    Öte yandan Galatasaray'ın Sergio Oliveira için 3 milyon Euro bonservis ödemesi ve ayrıca oyuncuyla 2.7 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

    İmzadan sonra kampa katılacak

    Sergio Oliveira İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.

    Ardından Sarı-Kırmızılı takımın Avusturya kampına katılacak.

    Sergio Oliveira, Galatasaray için İstanbul da #1

    Sergio Oliveira, Galatasaray için İstanbul da #2


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