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- Sergio Oliveira, Galatasaray için İstanbul'da
Sergio Oliveira, Galatasaray için İstanbul'da
Sarı-Kırmızılı ekibin, transferi için anlaşmaya vardığı Sergio Oliveira İstanbul'a geldi.
- Haber Merkezi
- 08.07.2022 - 19:29
- Güncelleme : 08.07.2022 - 19:46
Galatasaray, Porto ile oturduğu pazarlık masasından istediğini elde ederek kalktı, Sergio Oliviera’da mutlu sona ulaştı.
Portekizli futbolcu transferi resmiyete dökmek için İstanbul'a geldi.
Sarı-kırmızılıların yeni transferi İstanbul'a indi
Havalimanında kendisini bekleyen basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmayan Sergio Oliveira, temsilcisi ile birlikte kalacağı otele geçti.
Öte yandan Galatasaray'ın Sergio Oliveira için 3 milyon Euro bonservis ödemesi ve ayrıca oyuncuyla 2.7 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
İmzadan sonra kampa katılacak
Sergio Oliveira İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Ardından Sarı-Kırmızılı takımın Avusturya kampına katılacak.