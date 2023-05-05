Serkan Bayram: Artık engelli hakim, savcı görebileceğiz Engellilere yönelik 20 yıllık AK Parti döneminde atılan adımları hatırlatan Serkan Bayram, yeni dönemde, engellilerin hakim, savcı, kaymakam, vali olmasının önünü açacaklarını, kamu ve özel sektörde engelli kotasını artıracaklarını söyledi.

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Ensonhaber, seçim sürecinde YouTube kanalındaki yayınları ile gündemi takipçilerine aktarıyor...

Çağlar Cilara'nın sunduğu Artı Eksi programına konuk olan birbirinden önemli aday isimler, hem gündemi değerlendiriyor hem de vaatlerini sıralıyor.

Serkan Bayram'ı ağırladık

Cilara'nın son konuğu, AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Serkan Bayram oldu.

Engellilerin AK Parti'deki temsilcisi olarak kabul edilen Bayram, hayatını konu edinen filmi ve kitabı anlatırken, acılarla dolu çocukluk ve ilk gençlik yıllarını izleyicilerle paylaştı.

Engellilerin Meclis'teki sesi olan Bayram, yeni dönemde de engellilere yönelik AK Parti'nin hayata geçireceği müjdeleri sıraladı.

"Engelli kardeşlerimiz artık hakim ve savcı olabilecek"

Bayram şöyle konuştu:

"Bu dönem de hakimlikle ilgili maddeyi Meclis’ten değiştik. Engelli kardeşlerimiz artık hakim ve savcı olabilecek.

Yakında sınav yapıldı, sonuçlar açıklandı. Engelli kardeşlerimizi hakim, savcı göreceğiz. Türkiye tarihinde bu ilk olacak.

Adli mahkemede fiziksel engelli hakim kardeşlerimiz, görme engelli kardeşlerimiz de idari mahkemelerde hakim olabilecekler.

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"Engelliler artık vali, kaymakam, bakan olabilecek"

Türkiye Yüzyılı’nda artık engelli vali olsun kaymakam olsun bakan olsun istiyoruz.

Hakikaten bu ülkede 10 milyon ailesi ile 40 milyon direkt etkileniyor.

"Cumhurbaşkanımız son 20 yılda bu sessiz devrimi gerçekleştirdi"

Film ve kitaptan sonra milletvekilliği başvuruları arttı. Cumhurbaşkanımız son 20 yılda bu sessiz devrimi gerçekleştirdi.

"Atama bekleyen engelli öğretmen kalmadı"

2002 yılında engelli memur sayısı 5 bindi. Bugün 75 bin. Öğretmenler engelli olamıyorlardı. Geçen hafta 3 bin 500 engelli öğretmen atandı. Ve bekleyen kalmadı.

"Yeni dönemde engelli kotasını artıracağız"

Kamuda 350 bin işçi statüsünde engelli çalışan var. Şimdi kamuda yüzde 4 özel sektöre yüzde 3 engelli çalıştırma kotası vardır. Şimdi o kotayı yeni dörde bir çalışma ile artıracağız.

"Engelli bakanlığı kurulmalı"

Evde bakım aylığı yoktu. Şartlarını taşıyan her engelli evde bakım aylığı alıyor. Engell, rehabilitasyon merkezlerinde binlerce vatandaşımız hayata tutunuyor.

Yeni dönemde erişebilirlik ulaşabilirlik açısından daha güçlü bir koordinasyon yapılacak. Engelliler bakanlığının kurulması büyük bir ihtiyaçtır. Engelliler genel müdürlüğüne bu gömlek dar geliyor. Bakanlık kurulması gerektiğini düşünüyorum."