Sertab Erener oyunun rengini belli etti İzmir'de konser veren Sertab Erener, aldığı ücretin hakkını vererek konsere gelenlere 28 Mayıs seçimi için seslendi.

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Seçime sayılı saatler kala son etkinlikler düzenleniyor.

Özellikle CHP'li belediyeler, kendi sanatçılarını bu dönemlerde zengin ediyor.

Muhalif olan her sanatçıya konser ayarlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi bu kez de Sertab Erener'i seçti.

Gezi olaylarından sonra bir dönem ABD'ye giden fakat orada istediğini bulamayınca geri dönen Erener, uzun zaman sonra yeniden ortaya çıktı.

Skandal sözler söylemişti

Kendini doğaya adayan Erener, en son "Bence artık çocuk doğrumamamız gerekiyor. Çoğalmamamız gerekiyor. İnsanlar fareden daha beter oldu, yemin ederim. Onlar bizden daha az ürüyor olabilirler." diyerek insanları aşağılamıştı.

Tunç Soyer'in desteğiyle yeniden sahneye çıkan Erener, seçimler hakkında konuşmaktan geri kalmadı.

"Hep birlikte kenetleneceğiz"

Sahnede pazar gününü işaret eden Erener, şu ifadeleri kullandı: