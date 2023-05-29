Sevan Nişanyan'ın Kemal Kılıçdaroğlu tespitleri yeniden gündemde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan karşısında hiçbir şansının olmadığını defalarca anlatan Sevan Nişanyan'ın görüntüleri, CHP'liler tarafından sosyal medyada paylaşım rekoruna koşuyor.

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Türkiye'de bir seçim daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlandı.

Yıllardır değişmeyen tek şey ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybedişi oldu.

Seçim arifesinde anketlerle ve muhalif isimlerin sözleriyle kazanacağına inanan Kemal Kılıçdaroğlu'nu uyaran bir isim vardı.

Yunanistan'a kaçan muhalif yazar Sevan Nişanyan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kazanma şansının olmadığını aylar öncesinden söyledi.

"Havada karada Erdoğan kazanır"

Bu uyarıları topa tutulan Nişanyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullanmıştı:

Kılıçdaroğlu ağzıyla kuş tutsa da, ekonomi komple batsa da havada karada bu sene önümüzdeki sene gelecek sene ve gelecek yüzyılda Tayyip Erdoğan kazanır. 12-0 adamın skoru ya. Her girdiği seçimi kaybetti. Yapabileceği tek ahlaklı hamle 29 Mayıs sabahı siyaseti bırakması ve bundan böyle sefil mutfağımda sevgili eşimle çay içerek geçireceğim belki anılarımı da yazarım diyerek good bye demesi gerekiyor. Edepli bir insanın yapacağı hamle budur ama edepli bir insanın Türkiye'de o seviyeye vardığı ne zaman görülmüş.

Ne söylediyse tek tek olan Nişanyan'ın görüntüleri sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.