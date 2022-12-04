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    Sevilay Yılman: Akşener ve Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a karşı kaybediyor

    CHP kulislerinden aldığı bilgiyi paylaşan Habertürk yazarı Sevilay Yılman, 2'nci tur similasyonuna göre; Kılıçdaroğlu ve Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında seçimleri kaybettiğini söyledi.
    • 04.12.2022 - 17:20
    • Güncelleme : 04.12.2022 - 17:57
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    Sevilay Yılman: Akşener ve Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a karşı kaybediyor

    2023 seçimlerine yaklaştıkça, seçim arenası ısınmaya devam ediyor.

    Cumhur İttifakı ayadayını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak açıklarken muhakefet kanadında aday bilmecesi sürüyor.

    Aylardır toplanan 6'lı masa, net bir açıklama yapamazken Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Habertürk canlı yayınında kulis bilgisi paylaştı.

    Sevilay Yılman, CHP tarafından yaptırtılan son ankete göre; sonuçların muhalefetin hoşuna gidecek cinsten olmadığını ortaya koydu.

    "Akşener ve Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a karşı kaybediyor"

    2'nci tur similasyonuna göre; Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında seçimleri kaybettiğini dile getiren Sevilay Yılman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "Benim elimde 21 Kasım tarihli bir anket var. CHP tarafından yaptırılmıştır. Kulis bilgisi olarak gördüm aldım bunu ben. Ankette Kemal Kılıçdaroğlu 2 puan kayıp gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kaybediyor. 2'nci tur similasyonuna göre Kılıçdaroğlu, 5 puan farkla kaybediyor.

    Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan 50.9, Akşener ise 49.1 oy alıyor."

    Sevilay Yılman: Akşener ve Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a karşı kaybediyor VİDEO

    Sevilay Yılman: Akşener ve Kılıçdaroğlu, Erdoğan a karşı kaybediyor #1

    Sevilay Yılman: Akşener ve Kılıçdaroğlu, Erdoğan a karşı kaybediyor #2


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