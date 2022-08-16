Sevilay Yılman ile Cenk Eren arasında sokak köpeği tartışması

Sokak köpeklerinin toplatılmasından yana yazılarıyla eleştirilen Sevilay Yılman, kendisine karşı çıkan Cenk Eren ile sosyal medyada kavga etti.

Son yıllarda artan başıboş sokak köpekleri, yaşanan saldırılar ve can kayıpları nedeniyle ciddi bir güvenlik sorunu haline geldi.

Gazeteci Sevilay Yılman da geçtiğimiz günlerde “Başıboş köpekler toplanmalı-uyutulmalı” konulu bir köşe yazısı kaleme aldı.

Ancak Yılman'ın bu sözleri başta sanat camiasından olmak üzere sosyal medyada büyük tepki topladı.

Yılman'a tepki gösterenlereden biri de şarkıcı Cenk Eren...

"Bu zihniyetle mücadeleden geri adım atmayacağım"

İlk olarak Eren sosyal medya hesabından Yılman'a "Benim işim çok zor ben yaşatmaktan yana olanlardanım. Sizlerse öldürmekten yana onun için bu zihniyetle uğraşmak çok zor ama demedi demeyin bu zihniyetle mücadeleden asla geri adım atmam. İşiniz zor" ifadelerini kullandı.

"Kahpe ne demek ya.."

Bugün de Yılman, Cenk Eren'in sokak köpeklerinin toplatılmasını Atatürk'ün çıkardığı kanunla cevap veren takipçisine hakaret etmesi üzerine vererek " Hale bakın ya! Takipçisi Atatürk’ün 1932 de çıkarttığı itlaf kanunundan bir bölümü paylaşıyor. Cenk Eren ise ağıza alınmayacak sözlerle hakaret ediyor, bela okuyor. Kahpe ne demek ya!Anlamını mı bilmiyor nedir! Bence mahkemeye verin" ifadelerini kullandı.

Daha sonra ikili arasında sosyal medyada sert bir kavga yaşandı.

"Sen nasıl bir gazetecisin öldür diyorsun"

Yılman'ın bu ifadelerine yanıt veren Eren "Siz niye bu kadar içerlediniz benim o hesaba küfretmeme size mi ettim ona ettim bırakın kendini savunsun beni mahkemeye versin gerçek kimliği çıksın ortaya size ne?

Sen nasıl bir gazetecisin ki öldürün diyorsun dediğim gibi o hesabı bir inceleyin haaa bel altı vurmaya gelirse iş onu da çok iyi yaparım bir şey ima etmeyin açıkça söyleyin ima yok ya da şöyle yapıyım mı ben de Veyis Ateş bile pürü pak kalır bazılarının yanında." dedi.

"Sen nasıl bir sanatçısın ki..."

Yılman ise "Sen nasıl bir sanatçısın ki, sırf seninle aynı düşünmüyor diye kahpe falan deyip bir kadına hakaret ediyorsun? Kahpe ne demek söyler misin?Kadıncağız Atatürk’ün kanununu sana göstermiş. Cevabın niye küfür, beddua, aşağılama! Sen ne içiyorsun da böyle saldırıyorsun hepimize!" diyerek cevap verdi.

"Zamanında bravo şimdi zırvalama..."

Eren daha sonra Yılman'ın geçmiş bir zamanda kendisini tasdiklediği bir tweet'i paylaşarak "Zamanında böyle “bravo Cenk”şimdi zırvalama niye? Sokak hayvanları öldürülmesin dedğim için öyle mi? Zırvalamaya devam edicem takipte kalın hanımefendi." ifadelerini kullandı.

"Sen nasıl bir demogogsun"

Yılman ise Eren'e "Yahu sen nasıl bir demogogsun! Şu yazışmayı bile sanki senin sokak köpekleri sevdana destek olmuşum gibi kullanıyorsun utanmadan.Zamanında dediğin 2013 yılı. Konu ise milletin kışkırtılarak galeyana getirilmek istenmesi. Siyasi yani. Eee? Yani?" diyerek cevap verdi.

Daha sonra Yılman, sokak köpekleri ile ilgili kimseyle polemiğe girmeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı;

" Artık hiç kimseyle başıboş köpek konusunda polemiğe girmeyeceğim!Çünkü şunu anladım ki; Bu sorunun çözülmesini istemeyenler hakaret, küfür, beddua, iftirayla taciz ve tahrik ederek esas konudan uzaklaşmanızı sağlıyorlar.Gayeleri köpek terörü konuşulmasın"