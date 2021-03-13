Şeyma Subaşı: Erkek arkadaşımın malıyım

Verdiği pozlarla sık sık gündem olan Şeyma Subaşı, bu sefer sevgilisinin kendisine hediye aldığı sweatshirt'ünün üstündeki yazıyla gündeme geldi.

Bir süredir Mısırlı Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, son paylaşımıyla yine gündem oldu.

Şeyma Subaşı bu kez, sevgilisinin kendisine hediye aldığı ve giydiği sweatshirt ile adından söz ettirdi.

Subaşı'nın sweatshirt'ündeki "Erkek arkadaşımın malıyım" yazısı sosyal medyada tartışma yarattı.

"ONU SEVİYORUM"

Subaşı'nın giysisinin üzerinde, "Evet, ben şımarık bir kız arkadaşım ama senin değil. Ben korkunç derecede harika olan erkek arkadaşımın malıyım. Biraz çılgın ve bazen beni korkutuyor ama kendisi tatlılığın ve savaşcılığın mükemmel bir karışımı. Onu seviyorum ve o benim bütün dünyam. Benimle uğraşırsan, onun içindeki canavar uyanır ve cesedini asla bulamazlar" yazıyor.