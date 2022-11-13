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    Sezgin Tanrıkulu'nun meyhanesi kurşunlandı

    Beyoğlu'nda Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu tarafından işletilen meyhane, yine asayiş olaylarıyla gündemde.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2022 - 16:16
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    Sezgin Tanrıkulu'nun meyhanesi kurşunlandı

    CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Beyoğlu'nda oğluna meyhane açtı.

    Geçtiğimiz aylarda kapıya masa atma yüzünden büyük bir kavganın yaşandığı meyhanede Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu ve yeğeni bıçaklanmıştı.

    Ateş edip kaçtılar

    Tanrıkulu'nun oğlu tarafından işletilen meyhanede yine olay çıktı.

    Kimliği belirsiz kişiler, CHP'li vekilin meyhanesine ateş açtı.

    Mekanı kurşunladıktan sonra olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri detaylı bir soruşturma başlattı.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun programını takip eden Sezgin Tanrıkulu, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

    İBB yönetiminin CHP'ye geçmesinin ardından bazı milletvekilleri Beyoğlu'nda peş peşe meyhane açmaya başladı.

    Bilindiği üzere; Ahmet Şık'ın da Sezgin Tanrıkulu gibi Beyoğlu'nda meyhanesi var.

     


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