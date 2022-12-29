SGK açıkladı: Aylık bağlama işlemi yapılamamaktadır

Sosyal Güvenlik Kurumu EYT düzenlemesi için, "Yürürlüğe girdikten sonra kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır" dedi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorunu dün çözüme kavuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan müjde ile 2 milyon 250 bin vatandaş, yaş sınırı gözetmeksizin emeklilik hayaline kavuşacak.

Merakla beklenen haberin ardından yurdun birçok kentinde sevinç gösterileri sokağa taştı.

Akşam saatlerinde konvoya çıkılırken, sabahın ilk ışıklarında ise SGK müdürlüklerine akın edildi.

'Yasalaşma süreci tamamlanmadı'

Yaşanan yoğunluğun ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada EYT düzenlemesinin henüz yasalaşma sürecini tamamlamadığı belirtildi.

Bu nedenle hemen maaş alacağını düşünen vatandaşlara, aylık bağlama taleplerinin yasal olarak mümkün olmadığı hatırlatıldı.

Öte yandan açıklamada, düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle aylık taleplerin en kısa sürede açıklanacağı bilgisi paylaşıldı.

Kendisini uzman olarak tanımlayan kişilere karşı uyarı

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Konuya ilişkin kanun, yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden kurumumuzca aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir. İlgili düzenleme yürürlüğe girdikten sonra kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Ayrıca yazılı ve görsel medyada kendisini uzman olarak tanımlayan kişilerin açıklamalarına itibar edilmemesi, sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamalara göre hareket edilmesi, sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır." denildi.