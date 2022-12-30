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    SGK cumartesi günü de çalışacak

    SGK cumartesi günü de çalışacak

    Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezleri, yaşanan EYT yoğunluğu nedeniyle 31/12/2022 günü 09.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında da hizmet verecek.
    • 30.12.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 10:31
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    Milyonların beklediği EYT düzenlemesi kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

    Kararın açıklanmasını büyük bir sevinçle karşılayan EYT’li vatandaşlar, birçok kentte hem prim günlerini hesaplatmak hem askerlik ve doğum borçları için dilekçe vermek üzere SGK merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

    E-Devlet üzerinden de yapılan bu işlemler için SGK merkezlerinin önü sabahın erken saatlerinden itibaren dolmaya başladı.

    Hem SGK merkezlerinin binalarında hem e-Devlet’te yaşanan yoğunluk nedeniyle SGK tarafından ek mesai kararı alındı.

    Yaşanan EYT yoğunluğu nedeniyle SGK İl Müdürlükleri, cumartesi  günü de başvuruları almaya devam edecek.

    SGK açıklaması

    SGK tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanma başvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 31/12/2022 günü (Cumartesi) 09.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir."

    SGK cumartesi günü de çalışacak #1

    “Yasalaştıktan sonra başvurular kabul edilecek”

    Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ve çalışma hayatına ilişkin açıklamalarında kuyrukların oluşmasına ihtiyaç olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullanmıştı:

    “Kuyrukların oluşmasına ihtiyaç yok henüz. Yasalaştıktan sonra başvurular kabul edilecek. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvuru süreci başlayacak. E-Devlet üzerinden gerekli tüm hazırlıklar yapıldı zaten başvurular için.”

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