SGK Normalleşme desteği nedir? Devam ediyor mu? Kimler normalleşme desteğinden faydalanabilir?

Pandemi nedeniyle kısa çalışma uygulamasından faydalanan ve çalışanlarını ücretsiz izne gönderen işverenlere, çalışmaya geri dönen çalışanları için prim desteği sağlanıyor.

Aile, Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanı Zehre Zümrüt Selçuk'un yapmış olduğu açıklamaya göre normal çalışma düzenine dönen işveren ve işçilere ''Normalleşme Desteği'' sağlanacak. Peki normalleşme desteği nedir? Normalleşme desteği kimlere verilecek? İşte başvuru şartları!

NORMALLEŞME DESTEĞİ NEDİR?

Daha önce kısa çalışma ödeneği verilen işyerleri ve işçilere ''Normalleşme Desteği'' adı altında bir destek daha sağlanacağı açıklandı. Normalleşme Desteği; 1 Temmuz 2020' ye kadar kısa çalışma ödeneğine başvurmuş olan işyerlerinde görev yapan sigortalı işçilerin, kısa çalışma ya da nakdi destek ücreti aldıkları halde normal çalışma düzenine geçmelerinden dolayı verilen ücrettir.

NORMALLEŞME DESTEĞİ NE KADAR?

Pandemi nedeni ile işveren ve işçilerin mağduryetlerinin giderilmesi amacıyla verilecek olan bu desteğin ne kadar olacağı merak ediliyor. Bakan'ın yapmış olduğu açıklamaya göre "Normal çalışma düzenine geçen çalışanın, kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısının 30 gün olması durumunda, işverenlerin SGK'ye ödeyecekleri primlerden 1.103,63 lira mahsuplaşma yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

NORMALLEŞME DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Normalleşme desteğinden yararlanmak isteyen işletmelerde aranacak şartlar ise şu şekilde:

* 4447 sayılı Kanunun geçici 26 ncı maddesinde yer alan prim desteğinden, 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma/nakdi ücret desteğine başvurarak kısa çalışma ödeneğinden/nakdi ücret desteğinden yararlanan ve haftalık normal çalışma sürelerine dönen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenleri yararlanabilecektir.





31 ARALIK'A KADAR UZATILDI

Pandemi ile mücadele konusunda yeni teşvik paketleri bir bir açıklanmaya devam ederken konu hakkında son açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapıldı. Selçuk normalleşme desteği hakkında son rakamları duyurarak işverenleri ve çalışanları desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.