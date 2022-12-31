SGK önlerinde EYT kuyrukları uzamaya devam ediyor

Yeni yılla birlikte borçlanma zamlarından etkilenmek istemeyen EYT'liler e-Devlet'ten işlemlerini halledebilmelerine rağmen SGK binalarına akın etti.

Yıllardır emeklilik hayali kuran milyonların beklediği oldu.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorunu çözüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şartları karşılayan herkesin yaş sınırlaması olmaksızın emekli olacağını duyurdu.

e-Devlet'ten işlem yapmak yerine SGK'ya akın ettiler

Düzenleme duyurulur duyurulmaz SGK il müdürlüklerinde yoğunluk başladı.

SGK'dan işlemi yapmak için SGK binalarına gitmeye gerek olmadığını, e-Devlet üzerinden de borçlanma işleminin yapılabileceği duyurmasına rağmen yoğunluk devam ediyor.

Asgari ücret oranında borçlanmalara zam

Yoğunluğun sebebi ise yılbaşında gelecek tarife zammı.

Asgari ücrette yapılan 54'lük artış 2023'te borçlanma rakamlarına da yansıyacak.

Yıl bitmeden başvurusunu yapanların 54,66’lık artıştan etkilenmeyecek.

Bu kapsamda borçlanmalarda günlük ödenecek minimum tutar 2022'de 69 TL olarak uygulanıyordu.

Yeni yılla birlikte bu tutar 106,7 TL’ye çıkacak. En yüksek tutar ise 2022’de 517 TL iken, 2023’te 799,5 TL’ye yükselecek.

Hafta sonu da kuyruklar uzadı

Bu kapsamda borçlanma başvurularının yoğunluğu nedeniyle hafta sonu da hizmet veren SGK il müdürlüklerine gelenler, buradaki görevlilerden EYT kapsamı, pirim sayıları ve çalışma süreleri gibi konularda da bilgi aldı.

Kırklareli SGK İl Müdürlüğüne gelen Nesrin Mintaş, AA muhabirine, EYT düzenlemesinden dolayı çok sevinçli olduğunu söyledi.

Uzun zamandır düzenlemenin açıklanmasını beklediklerini belirten Mintaş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını duyunca sevinçten adeta öldük, bayıldık. Heyecanla düzenlemeyi bekliyorduk." dedi.

İdris Toycu ise düzenlemenin kendisi için sürpriz olduğunu belirterek, "Allah herkesten razı olsun." ifadesini kullandı.

"SGK'nın cumartesi günü çalışması da güzel"

Edirne SGK İl Müdürlüğüne gelen Halil Aydoğan da uzun süredir EYT açıklamasını beklediğini anlatarak, "EYT açıklandığında emekliliğini bekleyen her insan gibi mutlu oldum ben de. SGK'nın cumartesi günü çalışması da güzel." diye konuştu.

Vatandaşlardan Rıdvan Esmer ise askerlik borçlanması başvurusu için geldiğini ifade etti.

EYT düzenlemesinden mutluluk duyduğunu dile getiren Esmer, "Önceden yaş bekliyorduk, şimdi emekli oluyoruz. 1999 yılından bu yana çalışıyorum. 2023'te emekli olarak hayatıma devam etmek istiyorum." dedi.

Tekirdağ SGK İl Müdürlüğü önünde de yoğunluk oluştu. Müdürlüğe gelen vatandaşlar EYT düzenlemesinde merak ettikleri konular hakkında görevlilerden bilgi aldı, askerlik ve doğum borçlanması için başvuru yaptı.