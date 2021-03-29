SGK prim yapılandırma ilk taksit ödemesi ne zaman bitecek? 2021 SGK prim borcu yapılandırma

2021 yılı SGK prim borcu yapılandırmasında bulunan vatandaşlar, ilk taksit ödemelerinin ne zaman biteceğini araştırıyor. Peki, SGK prim borcu yapılandırma ilk taksit ödemeleri ne zaman bitiyor?

SGK prim borcu yapılandırması ile ilgili ilk taksit ödemelerinde sona yaklaşıldı.

SGK borçları yapılandırmasında yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin de zamanında ödenmesi gerekiyor.

Bu nedenle SGK prim borcu taksitlendirme yapan vatandaşlar, 2021 yılı ilk taksit ve ikinci taksit ödemeleri için son tarihi araştırıyor.

Peki, SGK prim borcu yapılandırma ilk taksit ödemeleri ne zaman bitiyor? İşte, 2021 SGK prim borcu yapılandırma hakkında bilgiler..

SGK PRİM YAPILANDIRMASI İLK TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK prim borçlarını yeniden yapılandırarak Covid-19 salgını sürecinde vatandaşların üzerlerindeki yükleri hafiflettiklerini belirtti.

Bu kapsamda, 30 Aralık 2020'deki Cumhurbaşkanı Kararı ile SGK yapılandırma başvurusunun daha fazla vatandaşın faydalanması için 1 Şubat 2021'e, ödeme süresinin ise 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldığını anımsattı.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan prim borcunu yapılandıran vatandaşlar, ilk taksiti 31 Mart’a kadar, ikinci taksiti ise mayıs ayında ödeyecek. İlk iki taksiti süresi içinde ödemeyenlerin yapılandırmaları bozulacak.

İlk iki taksiti zamanında ödeyenlerin, haklarını kaybetmemeleri için yılda ikiden fazla taksiti aksatmamaları gerekecek.

Prim yapılandırması sayesinde, Bağ-Kur sigortalılarının daha önceki kanunlarla durdurulan hizmet sürelerine ilişkin prim borcu asılları Yİ-ÜFE ile güncellendi. 31 Mart'a kadar ödemeleri halinde durdurulan hizmet süreleri ihya edilecek.

GELİR TESTİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Yapılandırma kanununa göre, GSS sigortalısı olanlardan daha önce hiç gelir testine başvurmayanların, 31 Mart 2021'e kadar gelir testine başvurmaları halinde GSS primleri, gelir testi sonucuna göre başlangıç tarihinden itibaren güncellenebilecek.

Gelir testi sonucunda aynı hanede yaşayan ve aile içindeki geliri asgari ücretin üçte birinden az olduğu tespit edilenlerin prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek.

Gelir testi için ikamet yerindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuruda bulunmak gerekiyor.