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    SGK sözleşmeli 341 personel alımı yapacak! Başvurular ne zaman başlıyor?

    Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına 341 sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı.İşte başvuruların aşlayacağı tarih..
    • 25.09.2022 - 12:55
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    SGK sözleşmeli 341 personel alımı yapacak! Başvurular ne zaman başlıyor?

    Sosyal Güvenlik Kurumu 171 destek personeli, 102 büro personeli, 59 koruma güvenlik görevlisi ve 9 teknisyen olmak üzere toplam 341 sözleşmeli personel alımı yapacak.

    SGK personel alımı ile ilgili Resmi Gazete'de bir ilan yayınladı.Yayınlanan ilana başvuru yapmak isteyen adaylar başvuru şartlarını ve tarihlerini araştırmaya başladı.

    Adayların alımı Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 25 Ekim 2020 (ön lisans) ve 22 Kasım 2020'de (ortaöğretim) yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)  sınavlarının sonuçlarına göre yapılacak.

    SGK sözleşmeli 341 personel alımı yapacak! Başvurular ne zaman başlıyor? #1

    SGK personel alımı başvuru tarihleri

    Sosyaş Güvenlik Kurumu sözleşmeli personel alımı başvuruları 30 Eylül 2022 ile 7 Ekim 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde bulunan "SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması" alanından yapılabilecek.


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