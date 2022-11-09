SGK'dan müjde! Erken emekli olma şartları nelerdir, hangi meslekler yararlanabilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan erken emeklilik ile ilgili açıklama geldi. Erken emekli olabilecek meslek gruplarını açıkladı. İşte erken emeklilik şartları ve o meslekler...

2023 öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erken emeklilikle ilgili açıklamaları sürdürüyor.

Bazı meslek gruplarının erken emeklilik hakkına sahip olabildiklerini duyurdu.

SGK tarafından açıklanan bilgiye göre belirtilen meslek grupları 46, 47, 48, 49 ve 50 yaşında emekli olabiliyor. İşte o meslek grupları ve erken emeklilik şartları...

Erken emeklilik şartları nelerdir?

Türkiye'de erken emekli olunabilmek için 45 farklı meslek grubu bulunuyor. Bu meslek grupları, kişiyi yıpratması ve yorması sebebiyle daha erken emekli olabiliyor.

Belirtilen meslek gruplarında çalışan ve erken emekli olmak isteyen vatandaşların tamamlaması gereken şartlar ise, prim gün sayısını doldurmak. Prim gün sayısı maden işçilerinde 1800, diğer mesleklerde ise 3600 gündür.

Erken emekli olabilecek meslekler

Madencilik ve yeraltı işleri

Cıva üretimi işleri

Demir ve Çelik fabrikaları

Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Radyoaktif işler

Türk Silahlı Kuvvetleri

Emniyet-Polis-Mit çalışanları

Ceza infaz kurumlarında çalışanlar

Basın ve gazetecilik işleri

TRT’de haber hizmetinde çalışanlar

TBMM yasama organı üyeleri

Cumhurbaşkanlığı yardımcıları ve bakanlar

Kurşun ve arsenik işleri

Su altında çalışmayı gerektiren işler

Alüminyüm fabrikaları

Döküm fabrikaları

Çimento fabrikaları

Cam fabrika ve atölyeleri

Kok fabrikaları

Termik santraller

İtfaiye ve yangın söndürme işleri

İhtiyat pilotları

Diş tabibi

Eczacı

Tabip

Hemşire

Ebe

Hastabakıcı hemşireler

Toplum sağlığı teknisyeni