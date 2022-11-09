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- SGK'dan müjde! Erken emekli olma şartları nelerdir, hangi meslekler yararlanabilir?
SGK'dan müjde! Erken emekli olma şartları nelerdir, hangi meslekler yararlanabilir?
- 09.11.2022 - 09:07
2023 öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erken emeklilikle ilgili açıklamaları sürdürüyor.
Bazı meslek gruplarının erken emeklilik hakkına sahip olabildiklerini duyurdu.
SGK tarafından açıklanan bilgiye göre belirtilen meslek grupları 46, 47, 48, 49 ve 50 yaşında emekli olabiliyor. İşte o meslek grupları ve erken emeklilik şartları...
Erken emeklilik şartları nelerdir?
Türkiye'de erken emekli olunabilmek için 45 farklı meslek grubu bulunuyor. Bu meslek grupları, kişiyi yıpratması ve yorması sebebiyle daha erken emekli olabiliyor.
Belirtilen meslek gruplarında çalışan ve erken emekli olmak isteyen vatandaşların tamamlaması gereken şartlar ise, prim gün sayısını doldurmak. Prim gün sayısı maden işçilerinde 1800, diğer mesleklerde ise 3600 gündür.
Erken emekli olabilecek meslekler
Madencilik ve yeraltı işleri
Cıva üretimi işleri
Demir ve Çelik fabrikaları
Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler
Sahil Güvenlik Komutanlığı
Radyoaktif işler
Türk Silahlı Kuvvetleri
Emniyet-Polis-Mit çalışanları
Ceza infaz kurumlarında çalışanlar
Basın ve gazetecilik işleri
TRT’de haber hizmetinde çalışanlar
TBMM yasama organı üyeleri
Cumhurbaşkanlığı yardımcıları ve bakanlar
Kurşun ve arsenik işleri
Su altında çalışmayı gerektiren işler
Alüminyüm fabrikaları
Döküm fabrikaları
Çimento fabrikaları
Cam fabrika ve atölyeleri
Kok fabrikaları
Termik santraller
İtfaiye ve yangın söndürme işleri
İhtiyat pilotları
Diş tabibi
Eczacı
Tabip
Hemşire
Ebe
Hastabakıcı hemşireler
Toplum sağlığı teknisyeni