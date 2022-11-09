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    SGK'dan müjde! Erken emekli olma şartları nelerdir, hangi meslekler yararlanabilir?

    Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan erken emeklilik ile ilgili açıklama geldi. Erken emekli olabilecek meslek gruplarını açıkladı. İşte erken emeklilik şartları ve o meslekler...
    • 09.11.2022 - 09:07
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    SGK'dan müjde! Erken emekli olma şartları nelerdir, hangi meslekler yararlanabilir?

    2023 öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erken emeklilikle ilgili açıklamaları sürdürüyor.

    Bazı meslek gruplarının erken emeklilik hakkına sahip olabildiklerini duyurdu.

    SGK tarafından açıklanan bilgiye göre belirtilen meslek grupları 46, 47, 48, 49 ve 50 yaşında emekli olabiliyor. İşte o meslek grupları ve erken emeklilik şartları...

    Erken emeklilik şartları nelerdir?

    Türkiye'de erken emekli olunabilmek için 45 farklı meslek grubu bulunuyor. Bu meslek grupları, kişiyi yıpratması ve yorması sebebiyle daha erken emekli olabiliyor.

    Belirtilen meslek gruplarında çalışan ve erken emekli olmak isteyen vatandaşların tamamlaması gereken şartlar ise, prim gün sayısını doldurmak. Prim gün sayısı maden işçilerinde 1800, diğer mesleklerde ise 3600 gündür.

    Erken emekli olabilecek meslekler

    Madencilik ve yeraltı işleri

    Cıva üretimi işleri

    Demir ve Çelik fabrikaları

    Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler

    Sahil Güvenlik Komutanlığı

    Radyoaktif işler

    Türk Silahlı Kuvvetleri

    Emniyet-Polis-Mit çalışanları

    Ceza infaz kurumlarında çalışanlar

    SGK dan müjde! Erken emekli olma şartları nelerdir, hangi meslekler yararlanabilir? #1

    Basın ve gazetecilik işleri

    TRT’de haber hizmetinde çalışanlar

    TBMM yasama organı üyeleri

    Cumhurbaşkanlığı yardımcıları ve bakanlar

    Kurşun ve arsenik işleri

    Su altında çalışmayı gerektiren işler

    Alüminyüm fabrikaları

    Döküm fabrikaları

    Çimento fabrikaları

    Cam fabrika ve atölyeleri

    Kok fabrikaları

    Termik santraller

    İtfaiye ve yangın söndürme işleri

    İhtiyat pilotları

    Diş tabibi

    Eczacı

    Tabip

    Hemşire

    Ebe

    Hastabakıcı hemşireler

    Toplum sağlığı teknisyeni

    SGK dan müjde! Erken emekli olma şartları nelerdir, hangi meslekler yararlanabilir? #2


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