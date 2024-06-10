Sıcaklık rekorları haziran sonuna kadar devam edebilir Mart, nisan ve mayıs aylarının en sıcak aylar olmasıyla birlikte 2024 ilkbaharı tarihe tüm zamanların en sıcak ilkbaharı olarak geçti. Uzmanlar haziranın sonuna kadar rekor sıcaklıkların devam edeceğini belirtirken Türkiye'de 50 derece ve üzerindeki sıcaklıkların görülmesinin çok kolay olmayacağı tahmini de paylaştı.

AA & Ensonhaber

Yaz aylarına girdiğimiz bu günlerde Türkiye'nin büyük bir kesiminde kavurucu ve bunaltıcı sıcaklar etkili oluyor.

Avrupa Birliği'nin Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre 2024 yılının mart ayına ait küresel ortalama hava sıcaklığı 1850-1900 mart ayı sıcaklık ortalamasının 1,68 derece, 1991-2020 mart ortalamasının 0,73 derece, 2016'da kaydedilen bir önceki en sıcak mart ayı ortalama sıcaklığının da 0,10 derece üzerine çıkarak 14,14 derece ölçüldü.

Geçen mart ayı şimdiye kadar kaydedilen en sıcak mart oldu.

Tüm zamanların en sıcak nisan ve mayıs ayları

Onu takip eden nisan ayı da tüm zamanların en sıcak nisan ayı olarak kayıtlara geçti.

Nisan ayına ait küresel ortalama hava sıcaklığı 1850-1900 nisan ayı ortalamasının 1,58 derece, 1991-2020 nisan ortalamasının 0,67 derece, 2016'da kaydedilen bir önceki en sıcak nisan ayı ortalama sıcaklığının da 0,14 derece üzerine çıkarak 15,03 derece olarak ölçüldü.

İlkbahar mevsimindeki her ay yeni sıcaklık rekorlarını beraberinde getirirken mayıs ayı da tüm zamanların en sıcak mayıs ayı oldu.

Mayıs ayına ait ortalama yüzey hava sıcaklığı 1991-2020 mayıs ortalamasının 0,65 derece, 1850-1900 mayıs ayı ortalamasının 1,52 derece, 2020'de kaydedilen en sıcak mayıs ayının ise 0,19 derece üzerine çıkarak 15,91 derece olarak kaydedildi.

"Mayıs ayının 29 gününde sıcaklık rekoru kırıldı"

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, iklim değişikliği nedeniyle her geçen mevsimin daha önceki yıllara kıyasla biraz daha sıcak olacağını, bu senenin ilkbahar mevsiminin de geçen yıllara kıyasla daha sıcak ve kurak geçtiğini söyledi.

Sadece 2024 yılı ilkbahar mevsiminin değil, son 12 ayın insanlık tarihinde görülen en sıcak 12 ay olduğunu belirten Kurnaz, "Küresel ortalama sıcaklıklar olarak bakacak olursak bu sene mayıs ayı sonuna kadar geçirdiğimiz 152 günün 102 tanesi şimdiye kadar yaşadığımız en sıcak gün rekorunu kırdı. Geri kalan 50 günün tamamı da son 10 yılda rekor kırılan günlerdi ve ayrıca mayıs ayının ilk iki günü hariç 29 gün rekor sıcaklıktaydı" dedi.

"Türkiye'de 50 derece ve üzerindeki sıcaklıkların görülmesi çok kolay olmaz"

Haziranın sonuna kadar muhtemelen rekor sıcaklıkların devam edeceğini, 2024'ün 2023'ün ardından en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü ikinci sene olabileceğini ifade eden Kurnaz, bu yaz birçok noktada sıcaklık rekorları kırılabileceği, Türkiye'de ise 50 derece ve üzerindeki sıcaklıkların görülmesinin çok kolay olmayacağı tahminini paylaştı.

Almanya'da devam eden Bonn İklim Değişikliği Konferansı'nın bu yıl 11-22 Kasım'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na hazırlık olarak görülebileceğini vurgulayan Kurnaz, "Son 12 ayda yaşanan rekor sıcaklıkların devletlerin gündemine gireceğini hiç sanmıyorum. Devletler bu konferanslarda yine havanda su dövmekle uğraşacaklar. Siz gelecek sene bu zamanlar tekrar bana aynı soruları soracaksınız inşallah ve ben de size aynı cevabı vereceğim" diye konuştu.