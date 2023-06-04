Şiddetli yağış, Karabük'te toprak kaymasına neden oldu Türkiye, yer yer sağanak yağışa teslim oldu. Karabük'te etkili olan sağanağın ardından heyelan meydana geldi.

AA Sağanak yağışların sele neden olması vakaları sıklaştı, bir çok nokta sele teslim oldu. Şiddetli yağış nedeni ile toprak kaymaları da yaşandı. Karabük'te etkili olan sağanağın ardından heyelan meydana geldi. Kentte gün boyu aralıklarla devam eden sağanak sonrası 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlere yakın bir bölgede toprak kayması yaşandı. Vatandaşlar yetkililere ulaştı Kamil Güleç Caddesi yönüne kayan toprağı fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri bölgede çalışma yaptı. Toprak kayan alana şerit çekildi Polis de toprak kaymasının yaşandığı alana şerit çekerek önlem aldı. Toprak kaymaya devam ediyor Toprağın aralıklarla kaymaya devam ettiği bölgede, mahalle sakinlerinin tedirgin olduğu görüldü.