Sıfır araçlara yeni düzenleme Resmi Gazete'de! Kurallara uymayanların yetki belgesi iptal edilecek İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

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Sıfır otomobillerin satışta bulunduğu halde satılmaması ve ilave aksesuarların satışı dayatılarak fiyatının artırılması gibi uygulamalara "dur" diyen kararlar resmileşti.

İlk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan yetkili bayilerin, stoklarında bulunmasına rağmen taşıt satışından kaçınmaları, tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde fiyat talep etmeleri halinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilecek ve bu işletmelere bir yıl süreyle yetki belgesi verilmeyecek.

13 Şubat 2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Yönetmeliğin hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek.

Sıfır araçların satıştan kaçılmasına yaptırım geldi

Yayınlanan karara göre İlk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde de bulunan işletmenin bu faaliyeti yürütürken satıştan kaçınması, taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde fiyat talep etmesi, tüketiciyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlaması ya da takas fiyatını piyasa fiyatının önemli ölçüde altında belirlemesi gibi ilk tescil motorlu kara taşıtına ulaşılmasını zorlaştırıcı faaliyette bulunması halinde, yönetmelik yürürlüğe girecek.

"Stokçuluk sayılacak"

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin piyasada darlık yaratıcı ve tüketicilerin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerinin, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da "stokçuluk" kabul edilerek yasaklandığı anımsatıldı.

"4 milyon 458 bin 600 liraya kadar idari para cezası"

Bakanlığın stokçulukla mücadeleye yönelik faaliyetleri kapsamında, söz konusu aykırılıkların her biri stokçuluk kabul edilmekle birlikte her bir aykırılık için ayrı ayrı olacak şekilde yetkili bayiler hakkında 4 milyon 458 bin 600 liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

"Bakanlık teşhir edecek"

Ayrıca, bu yetkili bayiler, Bakanlığın internet sitesinde ifşa edilecek.